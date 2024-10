Hơn 360.000 xe SUV Ford bị điều tra vì lỗi mất phanh

Theo Reuters, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) đang tiến hành điều tra hơn 360.000 xe SUV Ford vì nghi vấn có lỗi ở hệ thống phanh gây mất an toàn. Cụ thể, cơ quan này cho biết đã có tổng cộng 36 khiếu nại liên quan các xe Ford Edge đời 2015-2017, báo cáo về việc xe không thể phanh khi cần thiết. Nguyên nhân ban đầu được cho là do ống phanh sau bị hỏng, dẫn đến tăng khoảng cách dừng xe, khiến xe không thể phanh gấp trong trường hợp cần thiết. NHTSA đang điều tra khoảng 368.000 xe có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Mặc dù chưa có lệnh triệu hồi chính thức, cuộc điều tra được cho là nhằm xác định phạm vi và mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đồng thời, NHTSA cũng sẽ tiến đánh giá đầy đủ các hậu quả tiềm tàng đến từ vấn đề trên. Trước đó vào tháng 4 năm 2023, NHTSA cũng từng mở một cuộc điều tra đối với các mẫu Ford Fusion và Lincoln MKZ đời 2013-2018 cũng liên quan đến vấn đề ống dẫn phanh. Tại đây, ống dẫn phanh trước được phát hiện có thể bị nứt và rò rỉ dầu phanh, dẫn đến hành trình bàn đạp dài hơn và tăng khoảng cách cần thiết để dừng xe, làm tăng nguy cơ tai nạn. Ford sau đó đã phải ban hành lệnh triệu hồi đối với những mẫu xe này. Hãng lý giải rằng các vết nứt ở ống dẫn phanh xuất hiện khi lớp gia cố bên trong bị hỏng. Chi tiết này bị quá tải bởi tác động của lực kéo/bẻ cong và xoắn trong quá trình hoạt động của hệ thống treo và hệ thống lái. Vấn đề khi đó được cho là ảnh hưởng đến khoảng 1.280.726 xe. Giải pháp được Ford đưa ra là thay thế những ống dẫn phanh bị lỗi bằng các ống mới có vật liệu gia cố được cải tiến bên trong. Đáng chú ý, vào năm 2020, Ford đã thu hồi khoảng 488.000 xe SUV Edge và Lincoln MKX do lỗi ống phanh tương tự. Nếu vụ việc mới nhất dẫn tới một đợt triệu hồi khác, đây chắc chắn sẽ là đòn giáng mạnh đối với Ford. Bởi lẽ hãng này đang không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm số lượng xe phải triệu hồi. Tính trong 6 tháng đầu năm 2024, Ford đang tạm thời đang là nhà sản xuất ô tô phải triệu hồi xe nhiều nhất tại Mỹ, cả về số lượng phương tiện lẫn đợt triệu hồi. Cụ thể, Ford và hãng xe con Lincoln đã phải thực hiện tới 31 đợt triệu hồi, ảnh hưởng đến gần 3,7 triệu ô tô tại nước này. Điều này dẫn tới khoản thâm hụt lên tới hàng tỷ USD cho chi phí thu hồi và bảo hành. Lê Tuấn