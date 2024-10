Hơn 32.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Theo tính toán sơ bộ, để mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận cần 32.000 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2024-2028. Ban Quản lý Dự án 7, thuộc Bộ Giao thông Vận tải, vừa gửi văn bản đến UBND TPHCM để xin ý kiến thống nhất về dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đây là bước quan trọng để hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định. Dự án mở rộng sẽ bao phủ toàn tuyến dài 91km từ TPHCM đến Mỹ Thuận, bao gồm các nút giao thông và công trình trên tuyến, cùng hệ thống giao thông thông minh và thu phí. Theo tính toán của nhà đầu tư, phương án tối ưu là mở rộng toàn tuyến theo phương thức PPP (hợp đồng BOT) trong giai đoạn 2024-2028, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 32.270 tỷ đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến kéo dài khoảng 17 năm 4 tháng. Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua Long An (Ảnh: Thư Trần). Dự án bắt đầu từ nút giao Chợ Đệm tại TPHCM và kết thúc tại nút giao An Thái Trung thuộc tỉnh Tiền Giang. Đoạn TPHCM - Trung Lương sẽ được nâng cấp lên 8 làn xe hoàn chỉnh và 2 làn dừng khẩn cấp, trong khi đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ có 6 làn xe hoàn chỉnh và 2 làn dừng khẩn cấp. Việc đầu tư hoàn thiện hai tuyến đường Tân Tạo - Chợ Đệm và Bình Thuận - Chợ Đệm với quy mô 8 làn xe được đánh giá là cần thiết và phù hợp với quy hoạch địa phương. Tuy nhiên, do đây là hai tuyến đường đô thị do UBND TPHCM quản lý, việc thực hiện đầu tư mở rộng theo phương thức PPP không phù hợp với quy định của Luật PPP và Luật Đường bộ. Bộ trưởng Bộ GTVT đã yêu cầu nghiên cứu đầu tư các hạng mục công trình trong phạm vi dự án để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của phương thức đầu tư và phương án tài chính. Ban Quản lý Dự án 7 đề nghị UBND TPHCM và Sở GTVT TP sớm có ý kiến thống nhất về việc TPHCM sẽ thực hiện đầu tư hoàn thiện hai tuyến đường Tân Tạo - Chợ Đệm và Bình Thuận - Chợ Đệm với quy mô 8 làn xe bằng nguồn vốn phù hợp trong giai đoạn 2024-2028.