Trong 10 tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 202.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 10/2024, cả nước có gần 14.200 doanh nghiệp thành lập mới tăng 26,5% so với tháng trước và giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Có gần 8.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33,5% và tăng 53,7%. Có 5.454 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng 10/2024, tăng 28,8% và giảm 0,9%; 5.424 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 26,8% và tăng 10,7%; có 1.987 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,8% và tăng 34,3%. Tính chung 10 tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 202.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân một tháng có hơn 20,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ảnh minh họa: KT Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trưởng trong 10 tháng là 173.200 doanh nghiệp, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 17.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.