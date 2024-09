Hơn 2000 doanh nghiệp tham gia Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm 2024

Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2024 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, TP.HCM từ ngày 26 - 29/9. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp ở các tỉnh, thành tiếp cận với các nhà mua hàng và tập đoàn bán lẻ. Lan tỏa rộng, tìm kiếm nhanh, tiết giảm chi phí lưu thông hàng hóa Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành là hoạt động thường niên do UBND Thành phố chỉ đạo tổ chức từ năm 2012 với mục tiêu thúc đẩy dung hợp tác thương mại quan trọng trong tổng thể hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương. Thông qua sự hợp tác này sẽ xây dựng được chuỗi cung ứng bền vững, tạo điều kiện liên kết sản xuất - tiêu thụ hàng hóa từ vùng nguyên liệu đến thị trường, đặc biệt là các sản phẩm OCOP. Khách mời và người dân hào hứng tham quan gian hàng tại Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2023 Theo Sở Công Thương TP.HCM, với chủ đề “Kết nối trách nhiệm – Hướng đến Chuỗi cung ứng xanh”, hội nghị kết nối cung cầu 2024 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của hơn 2.000 doanh nghiệp đến từ hơn 45 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có cả doanh nghiệp của các tỉnh phía Bắc lần đầu tham gia như Bắc Kạn, Cao Bằng, Sơn La v.v. Hội nghị năm nay tiếp tục đặt ra yêu cầu hàng đầu là tạo điều kiện thuận lợi để bên mua - bên bán gặp gỡ, kết nối trực tiếp, trực tuyến; chia sẻ thông tin thị trường, tín hiệu thị trường, kinh nghiệm phát triển thị trường, quy chuẩn đưa sản phẩm vào kênh phối hiện đại, phương thức tham gia sàn thương mại điện tử, kênh phân phối truyền thống… Các doanh nghiệp, nhà cung cấp ở các tỉnh thành sẽ tiếp cận gần nhất với người tiêu dùng, nhà mua hàng toàn quốc Các hoạt động trên nhằm góp phần tiết giảm chi phí trung gian trong lưu thông hàng hóa, tiết kiệm chi phí tìm kiếm nhà cung ứng của doanh nghiệp phân phối, tiết kiệm chi phí đưa hàng vào kênh phân phối của doanh nghiệp cung ứng. Nhiều tỉnh, thành xem đây là cơ hội trình diễn sản phẩm tiêu biểu của địa phương đến hệ thống phân phối, người tiêu dùng Thành phố; chủ động tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc ngay tại gian hàng. Sức hấp dẫn đến từ hơn 2.000 doanh nghiệp đến từ hơn 45 tỉnh, thành phố trên cả nước Theo Sở Công thương TP HCM, hoạt động kết nối năm nay không chỉ dừng lại giai đoạn gặp gỡ giữa các bên mà tập trung vào các giải pháp “sau kết nối”. Các doanh nghiệp có sản phẩm được hệ thống phân phối lựa chọn sẽ được hỗ trợ hoàn thiện về sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ cung ứng; giải quyết các khó khăn về công nợ, phương thức giao hàng, thanh toán, tồn kho… trong giai đoạn đầu. Nhiều hoạt động bổ ích cho doanh nghiệp địa phương,nhà cung cấp Hội nghị năm nay có nhiều hoạt động đổi mới thiết thực, phong phú, thực tiễn đối với doanh nghiệp, gồm: Chương trình nhằm định hướng hoạt động sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững thông qua tín hiệu thị trường (đại diện là các hệ thống bán lẻ) với sự tham gia tự nguyện, tự giác, chủ động nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng. Hoạt động kết nối năm nay không chỉ dừng lại giai đoạn gặp gỡ giữa các bên mà tập trung vào các giải pháp “sau kết nối” Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hướng đến chuỗi cung ứng Bền vững - An toàn - Trách nhiệm - Minh bạch góp phần đổi mới phương thức thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam từ “vận động” người tiêu dùng sang “chinh phục” người tiêu dùng. Hoạt động kết nối B2B trực tiếp giữa 13 tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam, 4 sàn thương mại điện tử, các chợ đầu mối với cộng đồng doanh nghiệp sản xuất đến từ các tỉnh, thành trên cả nước: 1 phiên kết nối tập trung ngày 26/9/2024 và 6 phiên kết nối chuyên đề ngày 27/9/2024. Hoạt động kết nối trực tuyến: Chiến dịch “Siêu LIVE hàng Việt” trên nền tảng TikTok được tổ chức bởi Melive Network – là đơn vị quản lý đa kênh (MCN) hàng đầu tại Việt Nam với chủ đề “Mega Live hàng Việt - Sản phẩm OCOP tiêu biểu” từ 9:00 đến 23:00 ngày 26/9, thực hiện 19 phiên live được dẫn dắt bởi 19 nhà sáng tạo nội dung, quảng bá hơn 200 sản phẩm đến từ hơn 45 tỉnh thành, tập trung những sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP; nổi bật, danh tiếng như Yến đảo Cần Giờ, Dừa sáp Trà Vinh, Mật ong Gia Lai, Ba khía đầm dơi Cà Mau, Pate cột đèn Hải Phòng, Cà phê Arabica Cầu Đất, Sâm Thừa Thiên Huế, Miến dong Tây Bắc, Gạo ST25… Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, ẩm thực đặc sắc của các vùng miền, quy mô tương đương 700 gian hàng với nhiều không gian đặc sắc như: Không gian sản phẩm đặc sắc Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh duyên hải miền Trung; khu gian hàng các địa phương: Long An, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Quảng Nam… Sẽ có 6 buổi workshop do các nhà bán lẻ, hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử tổ chức với nhiều nội dung phong phú nhằm trang bị kỹ năng bán hàng trực tuyến, tiếp thị, kết nối giao thương cho nhà cung cấp: ‘Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp các tỉnh, thành và Tập đoàn Central Retail Việt Nam’, ‘Hành trình Lazada: Từ mô hình kinh doanh đến lợi ích cho nhà bán hàng’, ‘Thương hiệu Việt vươn tấm quốc tế thông qua xuất khẩu trực tuyến với Amazon’, ‘Đẩy mạnh xuất nhập khẩu thông qua sàn thương mại điện tử Tridge.com’, ‘Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp các tỉnh, thành và hệ thống KingFoodMart’, ‘Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp các tỉnh, thành và hệ thống MM Mega Market Việt Nam’.