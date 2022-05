Hơn 200 trường hợp "đi bão" cổ vũ bóng đá bị xử phạt

Công an Ninh Bình xử phạt 83 trường hợp "đi bão" quá khích

Chiều 23/5, lãnh đạo Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, tối 22/5, sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước Thái Lan tại trận chung kết bóng đá nam SEA Game 31, tất cả các lực lượng của Công an thành phố phải "căng mình" đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Hàng nghìn người dân ở Ninh Bình đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước Thái Lan.

Thượng tá Vũ Văn Bằng - Phó trưởng Công an TP Ninh Bình cho biết, trước trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan môn bóng đá nam SEA Game 31, do đã nhận định tình hình trước nên ngay từ 18h ngày 22/5, lực lượng công an thành phố đã huy động 100% quân số, bố trí chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự với nhiều tình huống được chuẩn bị sẵn.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, kết quả Việt Nam giành chiến thắng 1 - 0 trước Thái Lan, hàng nghìn người dân ở thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư và vùng lân cận đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng. Các phương tiện như ô tô, xe máy, xe đạp, đi bộ… từ khắp các ngả đường đổ về các tuyến đường chính trong trung tâm thành phố như Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Lương Văn Thăng…