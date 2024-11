Hơn 2.500 tỷ đồng nhập khẩu, choáng với giá nho Trung Quốc ở chợ đầu mối

Thương nhân và doanh nghiệp đã chi ra số tiền hơn 2.500 tỷ đồng để nhập khẩu nho về Việt Nam, trong đó có rất nhiều hàng từ Trung Quốc. Đáng chú ý, nhiều người cảm thấy choáng khi biết giá nho Trung Quốc được chào bán tại chợ đầu mối. Trong nhóm quả và hạch quả nhập nhiều nhất về Việt Nam trong 8 tháng năm 2024, nho đứng vị trí thứ 3, chỉ sau táo và hạt dẻ cười. Theo đó, các thương nhân và doanh nghiệp đã chi ra 100,8 triệu USD (khoảng hơn 2.500 tỷ đồng) để nhập khẩu các loại nho tươi về Việt Nam, chiếm 9,1% giá trị nhập khẩu nhóm quả và hạch quả của nước ta trong 8 tháng năm nay. Về nguồn cung, nho được nhập từ nhiều quốc gia như Mỹ, Úc, Peru… Đặc biệt, Việt Nam nhập khẩu lượng nho rất lớn từ Trung Quốc. Do đó, trên thị trường, không chỉ một loại mà có đến gần chục loại nho Trung Quốc được bày bán khắp các chợ, cửa hàng, siêu thị, thậm chí còn chất đầy sạp hàng rong bán la liệt hè phố. Điều đáng nói, nho Trung Quốc luôn là mặt hàng có giá rẻ nhất so với hàng cùng loại nhập từ các quốc gia khác. Nhưng nhiều người còn cảm thấy choáng váng khi hay biết giá nho nhập khẩu được chào bán ở các chợ đầu mối. Các loại nho Trung Quốc đang đổ bộ về chợ đầu mối với giá bán siêu rẻ. Ảnh: Tâm An Đứng đầu danh sách là nho sữa Trung Quốc. Loại nho này là mặt hàng đặc biệt hút khách ở chợ Việt, bởi quả to, màu xanh bóng bẩy, có vị ngọt đậm thơm mùi sữa và bán với giá siêu rẻ. Ảnh: NVCC Nhiều đầu mối rao bán nho sữa theo thùng với giá chỉ 22.000 đồng/kg. Nếu nhập trên 100 thùng mỗi lần, giá sỉ giảm còn 18.000 đồng/kg. Ảnh: NVCC Tiếp sau là nho Ruby Trung Quốc. Dòng nho này trọng lượng mỗi chùm đều trên 1kg, ăn ngọt sắc, không có hạt. Ảnh: NVCC Một đầu mối đổ sỉ nho Ruby trên Lào Cai chào giá sỉ với khách lấy theo đầu xe sẽ có giá 99.000 đồng/thùng 5kg, lấy từ 100 thùng trở lên giá 109.000 đồng/thùng, lấy từ 10 thùng giá 120.000 đồng/thùng. Tức giá nho bỏ sỉ dao động từ 20.000-24.000 đồng/kg. Ảnh: NVCC Nho kẹo Trung Quốc tuy quả nhỏ xíu nhưng lại có vị ngọt sắc, phần thịt bên trong quả được giới buôn bán quảng cáo mền ngon như thạch. Ảnh: NVCC Tại chợ đầu mối online, nho kẹo Trung Quốc được đổ sỉ với giá chỉ từ 25.000-30.000 đồng/kg tuỳ loại. Ảnh: NVCC Nho "trái tim mùa thu" là dòng nho cao cấp của Nhật Bản. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, loại nho này được Trung Quốc trồng và đưa về chợ Việt bán với giá bình dân. Ảnh: NVCC Tại chợ đầu mối ở Hà Nội, anh Phạm Mạnh Tuấn rao bán sỉ nho "trái tim mùa thu" Trung Quốc với giá 550.000 đồng/thùng 9kg (4-6 chùm). Đây là mức giá anh bán sỉ cho khách lấy dưới 5 thùng mỗi lần. Với khách lấy trên 5 thùng, giá sẽ giảm còn 530.000 đồng/thùng, khoảng 59.000 đồng/kg. Giới buôn bán tại chợ đầu mối cho biết, có khoảng chục loại nho Trung Quốc được nhập về bán ở chợ Việt, song mùa của các loại nho cũng khác nhau. Ví như, thời điểm nửa đầu năm sẽ là mùa của nho bắp đen, bắp đỏ, nho đỏ, nho đường xanh. Còn 6 tháng cuối năm vào mùa của nho sữa, nho kẹo, nho Ruby Romam, nho Ruby... Do đó, nho Trung Quốc được bán quanh năm ở chợ Việt với số lượng lớn vì là hàng giá rẻ.