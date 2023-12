Hơn 15.000 cơ quan Nhà nước sử dụng Zalo kết nối với người dân

Bằng việc khai thác các tiện ích sẵn có của Zalo OA, ngành Công an đã tích hợp các tính năng như truy vấn, trả lời tự động (chatbot) để người dân được giải đáp các vấn đề được quan tâm như thông báo thời gian, thủ tục cấp CCCD, đăng ký phương tiện, quản lý cư trú, PCCC... giúp việc tìm hiểu thông tin dễ dàng, chủ động hơn.

Năm 2023 tiếp tục có thêm hơn 1.000 tài khoản Zalo của các đơn vị Công an, nâng tổng số tài khoản chính thức của các đơn vị Công an trên cả nước lên đến 6.302 OA, từ tỉnh/thành phố đến tận xã phường, thôn bản xa xôi.

15.394 Zalo OA là con số rất cao nếu so sánh với 10.598 xã phường trên cả nước, cho thấy nỗ lực của các CQNN khi tiện ích công nghệ này được phát triển và len lỏi vào từng ngóc ngách trong đời sống của người dân.

Không chỉ là công cụ cải cách thủ tục hành chính, mô hình Zalo An ninh còn là cầu nối, giúp người dân và lực lượng Công an phối hợp ăn ý, cùng chung tay giữ gìn trật tự ATGT, an ninh đô thị.

Điển hình có thể kể đến trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội”. Chỉ trong 3 tháng vận động toàn dân cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự ATGT (từ tháng 9/2023 đến nay), trang Zalo này đã nhận được 4.562 tin nhắn về tình hình giao thông, phản ánh các vi phạm ATGT. Trong đó, rất nhiều thông tin có giá trị như xe khách “rùa bò” đón trả khách sai quy định, phương tiện đi ngược chiều, quá tốc độ,... đã được CSGT Hà Nội tiếp nhận và xử lý.

Có thể thấy, khi lực lượng chức năng không thể túc trực 24/24 trên đường và còn nhiều tuyến, địa bàn chưa được lắp camera phạt nguội thì những thông tin cụ thể, hình ảnh rõ ràng của người dân qua Zalo chính là bằng chứng để các phương tiện vi phạm “tâm phục, khẩu phục”.

Gần gũi với người dân, hiện đại với chính quyền, Zalo OA trong năm 2023 đã góp phần giúp các cơ quan nhà nước cấp Bộ và Trung ương nâng cao hiệu quả hoạt động.