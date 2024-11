Hơn 1.500 viên nén nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Một túi nilon bên trong chứa 1.505 viên nén màu trắng nghi là ma túy tổng hợp vừa trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam. Chiều 29/11, ông Trần Hải Nam, Phó chủ tịch UBND xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xác nhận với phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng đang giám định một gói tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy trôi dạt vào bờ biển của xã này. Trước đó, khoảng 9h ngày 28/11, anh Nguyễn Duy Ba (SN 1993, trú tại thôn Ngọc An, xã Tam Tiến) phát hiện một túi nilon chứa các viên nén màu trắng trôi dạt vào bờ biển thôn Hà Lộc và đã báo cáo cơ quan chức năng. Gói nilon chứa hơn 1.500 viên nén màu trắng, nghi chất ma túy trôi dạt vào bãi biển tỉnh Quảng Nam (Ảnh: UBND xã Tam Tiến cung cấp). Sau khi nhận được thông tin, Đồn biên phòng Tam Thanh thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp với Công an xã Tam Tiến để kiểm tra, xác minh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã ghi nhận một túi nilon chứa các viên nén màu trắng bên trong, nghi là ma túy tổng hợp. Qua kiểm tra, túi nilon này chứa 1.505 viên nén màu trắng, mỗi viên có hình tròn với kích thước 0,3x0,8cm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong tang vật để tiếp tục điều tra. Ông Trần Hải Nam cho biết, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chuyển túi nilon này ra thành phố Đà Nẵng để giám định, dự kiến khoảng 3-4 ngày nữa sẽ có kết quả. Trước đó, ngày 23/11, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiếp nhận thông tin về việc người dân ở xã Bình Trị, huyện Bình Sơn phát hiện 2 túi nilon dạt vào bờ biển, bên trong chứa hơn 3.000 viên nén màu trắng, nghi là chất ma túy. Tuy nhiên, sau khi giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Quảng Ngãi kết luận không tìm thấy chất ma túy thường gặp.