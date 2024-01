Hôm nay, xét xử 100 bị cáo tấn công trụ sở UBND 2 xã ở Đắk Lắk

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định do khó khăn, kém hiểu biết nên một số nhóm người bị nhóm lưu vong ở nước ngoài như Y Mút Mlô, Y Cik Niê, Y Niên Êya, Y Bút Êban, Y Chanh Bya, Y Sol Niê… lôi kéo tham gia vào việc tuyên truyền, kích động người dân.

Nhóm cốt cán ở trong nước thực hiện việc lôi kéo, đe dọa, uy hiếp nhiều người dân để thành lập nhóm "lính Đềga", để thực hiện tham gia khủng bố.

Quá trình điều tra, tất cả những bị can bị bắt, bị khởi tố đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Những người bị bắt thừa nhận do cuộc sống khó khăn, kém hiểu biết, bị đe dọa nên mới tham gia vào vụ khủng bố, giết người ở huyện Cư Kuin. Những người trót tham gia vào vụ án này xin được Nhà nước khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

HIỀN MAI