Hôm nay, lực lượng diễu binh, diễu hành lên tàu vào TP.HCM, sẵn sàng hợp luyện

Theo kế hoạch, lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát tại Ga Hà Nội và đến Ga Biên Hòa, Đồng Nai để thực hiện nhiệm vụ hợp luyện.

Trong quá trình di chuyển, lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ dừng chân tại một số điểm để giao lưu với nhân dân địa phương, thể hiện tình quân dân gắn kết. Đây không chỉ là chuyến di chuyển đơn thuần mà còn là dịp để các chiến sĩ trẻ thêm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi miền đất nước.

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4

Dự kiến, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra trọng thể vào 8h sáng 30/4 trên tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) với hơn 13.000 người tham gia.

Phần diễu binh của 35 khối thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành sẽ do TP.HCM đảm nhiệm.

21 loạt đại bác sẽ được bắn trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; không quân bay chào mừng; diễu hành xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 50 năm ngày thống nhất đất nước...

Khối nữ sĩ quan thông tin mang máy thông tin liên lạc và mũ chống đạn do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, bà Trần Thị Diệu Thúy cho biết UBND TP.HCM sẽ trực tiếp chủ trì phối hợp thực hiện 8 hoạt động, trong đó Lễ viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP.HCM dự kiến tổ chức vào lúc 8h sáng 29/4; tổ chức các hội thảo khoa học cấp nhà quốc gia và cấp TP.HCM; triển lãm chuyên đề tại Hà Nội và TP.HCM; tổ chức cầu truyền hình trực tiếp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để nhân dân cả nước cùng theo dõi...

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, sự kiện ngày 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Sau sự kiện này, đất nước bước vào kỷ nguyên thống nhất, hòa bình, độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Khi tổ chức sự kiện này, chúng ta cần khẳng định 50 năm qua chúng ta đã làm được gì, đó là sự khác biệt với các lần kỷ niệm trước nên công tác chuẩn bị, kịch bản phải thể hiện được tâm thế đó một cách chu đáo, ý nghĩa nhất", ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.