Hollywood vẫn hỗn loạn

Từ hàng chục nghìn người, họ chia làm nhiều nhóm nhỏ để phá rối trụ sở các hãng phim. Điều này khiến quá trình sản xuất một loạt tác phẩm, gần đây có Loot và Good Trouble ở Los Angeles, The Chi ở Chicago và Evil tại New York, phải tạm hoãn. Nhóm biên kịch biểu tình trong 2,5 ngày tại địa điểm quay Good Fortune ở Los Angeles. Kết quả, phim của đạo diễn Aziz Ansari thông báo ngừng sản xuất vô thời hạn.

Tính đến nay, vô số series ăn khách đang chịu cảnh "đắp chiếu". Chưa kể, nhóm chương trình đêm muộn là những sản phẩm đầu tiên bị thiệt hại do lịch trình hàng đêm và tính chất thời sự của chúng, có thể kể đến The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Late Night With Seth Meyers, The Late Show With Stephen Colbert...

Biên kịch Kyra Jones cho biết cuộc biểu tình đánh vào túi tiền của người sử dụng lao động hiệu quả hơn bất kỳ cách thức gì khác. "Hy vọng các công ty phim sớm đồng ý thông qua hợp đồng mới để đảm bảo ngành công nghiệp phim ảnh được tiếp tục", cô nói.

Thành viên của WGA cầm tấm biển ghi: "Đoàn kết với WGA! - ChatGPT" tại cuộc biểu tình ở Chicago hồi tháng 5. Ảnh: Jocelyn Martínez-Rosalest.



Đây là lần thứ hai nước Mỹ chứng kiến cuộc đình công quy mô lớn của WGA. Trong cuộc đình công trước đó vào năm 2007-2008, WGA thấy họ bị cô lập và mâu thuẫn với các đồng minh lao động. Nhưng giờ đây, hiệp hội được hưởng lợi từ sự đoàn kết của các công đoàn khác. Họ chung tiếng nói vì đều phát sinh vấn đề cần giải quyết với Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình (AMPTP).

Hollywood Reporter thống kê, trung bình, một ngày sản xuất bị mất đi có thể gây tổn thất cho hãng phim 200.000- 300.000 USD . Chính sách bảo hiểm không áp dụng cho việc công ty ngừng hoạt động do đình công. Một chuyên gia bảo hiểm của Allianz phát biểu: "Còn quá sớm để suy đoán về bất kỳ tác động nào đối với phí bảo hiểm trong tương lai".

Tương tự ảnh hưởng gần đây của đại dịch Covid-19 đối với hãng phim, những tác phẩm đang ghi hình dang dở khó được hoàn thành sau khi kết thúc cuộc đình công. Hãng phim sẵn sàng hủy bỏ các tập còn lại của một series nếu kinh phí sản xuất bị ảnh hưởng quá nặng.

Thời điểm kết thúc đình công vẫn còn là dấu chấm hỏi