Hồi ức của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC nhường mặt nạ phòng độc cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Quá trình chữa cháy, cứu nạn tại chung cư mini số 37 ngách 29/70 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) bốn chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông hỗ trợ đưa nhiều nạn nhân ra ngoài an toàn và không may bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Trong thời khắc sinh tử, các anh và đồng đội đã nhường mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí cho nạn nhân, bất chấp việc bản thân sẽ gặp nguy hiểm.

Hạ sĩ Lê Quang Khải - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông hiện đang bị thương nặng nhất được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Hà.

Gặp người bị nạn là nhường mặt nạ phòng độc Hiện tại, ba chiến sĩ đã dần hồi phục, còn hạ sĩ Lê Quang Khải vẫn phải hỗ trợ thở máy và đôi mắt anh vẫn còn đỏ hoe do tiếp xúc với các chất độc trong khói… Anh là một trong những người đã nhường mặt nạ phòng độc của mình cho các nạn nhân. Trò chuyện với phóng viên, hạ sĩ Khải kể, gần 2h ngày 13/9, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) tiếp nhận tin chi viện chữa cháy. Đơn vị xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ mang theo máy nạp khí và các trang thiết bị cần thiết tới hiện trường. “Khi đến hiện trường chúng tôi được phân công triển khai đường vòi nước chữa cháy từ mặt trước ngôi nhà lên các tầng cao. Khi lửa có dấu hiệu suy yếu ở tầng 1, tôi đeo mặt nạ, bình thở cùng 3 đồng đội tiếp cận hiện trường. Lúc này, bên trong có rất nhiều vật cản, mọi người phải dọn đường để đưa người bị nạn xuống và phục vụ tìm kiếm cứu nạn” - hạ sĩ Khải nói. Nhiều chiến sĩ PCCC mệt nhoài khi chữa cháy.

Nam chiến sĩ cảnh sát PCCC cho biết, mặc dù được trang bị đầy đủ đồ quần áo cách nhiệt, mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí… nhưng bên trong khói độc dày đặc, nhiệt độ tỏa ra từ vụ cháy rất lớn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. “Chúng tôi cứ đi men theo cầu thang lên các tầng bên trên và phát hiện có nhiều người đang mắc kẹt nhưng không nhận định được đang ở tầng mấy, bởi bên trong rất tối, tối đến nỗi giơ tay lên còn không nhìn thấy trước mặt và phải đi khua khoắng mọi ngóc ngách tìm kiếm nạn nhân” - cuộc nói chuyện giữa Khải và phóng viên nhiều lần phải ngừng lại bởi những cơn ho do ảnh hưởng của khói độc. Hạ sĩ Nguyễn Anh Tuấn Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông cũng bị ngạt khói khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn. Ảnh: Thanh Hà

Cứu người đến khi lả đi… Theo hạ sĩ Khải, lúc anh tiếp cận hiện trường cửa các căn phòng đều khóa nên phải dùng trang thiết bị phá mới có thể vào bên trong tìm kiếm. Trong thời khắc sinh tử đó, Khải và đồng đội không suy nghĩ nhiều, cứ nhìn thấy người bị nạn là tháo mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí của mình đưa cho họ rồi di chuyển xuống tầng 1 bàn giao cho lực lượng y tế. "Bản thân tôi biết việc nhường mặt nạ cho người khác có thể mình sẽ gặp nguy hiểm khi hít phải khói khí độc. Nhưng lúc đó không có thời gian để suy nghĩ nhiều mà chỉ làm cách nào nhanh nhất đưa họ xuống dưới an toàn và sao cứu được nhiều người nhất có thể. Phải tận dụng từng giây một, cứ cứu được người xuống là chúng tôi tiếp tục trở lại các tầng nhà tìm kiếm không ngừng nghỉ. Chỉ đến khi bình dưỡng khí có dấu hiện cạn thì mới ra ngoài nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục trở lại hiện trường…" - Hạ sĩ Khải cho biết, đến 6h sáng 13/9, Khải thấy hơi choáng và được các đồng đội dìu ra nghỉ…. Được biết hạ sĩ Lê Quang Khải 2 lần được tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Sau 2 ngày được các bác sĩ chữa trị tận tình, sức khỏe của các chiến sĩ PCCC dần bình phục. Ảnh: Thanh Hà

Không gian tối đen như mực, ai có đèn pin đi trước Cũng bị ngạt khói trong lúc cứu nạn, cứu hộ trong vụ cháy và đang điều trị tại bệnh viện, hạ sĩ Nguyễn Anh Tuấn nhớ lại hôm đó, tổ của anh có 4 người, được lệnh triển khai đường vòi chữa cháy từ mặt chính ngôi nhà lên tầng 3. “Khi lên tới tầng 3, chúng tôi gặp nhiều nạn nhân trong phòng và còn sống nên phá cửa cứu người đưa xuống dưới. Khung cảnh lúc đó “tối tăm mịt mù”, nhiều người hoảng loạn nên chúng tôi phải trấn an họ bình tĩnh lại” - hạ sĩ Tuấn nói. Theo hạ sĩ Tuấn, một số nạn nhân khi lực lượng chức năng tiếp cận sức khỏe đã yếu và cán bộ, chiến sĩ nhường mặt nạ phòng độc và bình thở cho họ. “Chúng tôi được rèn luyện và tập huấn các sự cố trong tình huống tương tự và tính được sự an toàn cho tất cả để nắm được thời điểm vàng đưa người xuống nhanh nhất” - hạ sĩ Tuấn nói. Sức nóng bên trong hiện trường làm da các chiến sĩ PCCC bỏng rát.

Hạ sĩ Tuấn cho biết thêm, trong quá trình cứu nạn bản thân bị kiệt sức và được đồng đội đưa ra ngoài nghỉ ngơi, rồi yếu dần đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong bệnh viện. “Cá nhân tôi hay bất cứ chiến sĩ PCCC đều không có suy nghĩ gì chỉ mong cứu được nhiều người nhất có thể. Tôi cũng không thể nhớ được là đã cứu được bao nhiêu người trong vụ cháy vì trong đó rất hỗn loạn và tập trung cứu người… nên cứ gặp ai là cố hết sức đưa ra ngoài” - hạ sĩ Tuấn cho biết. Còn theo binh nhất Bùi Trung Hiếu, bên trong hiện trường vụ cháy lúc đó rất tối, mặc dù mọi người có đèn pin nhưng cũng không nhìn thấy gì vì bị cắt điện, cứ đi theo nhóm, ai có đèn pin đi trước còn mọi người đi sau... “Đến tầng 3 chúng tôi phát hiện 4 người nên đã hỗ trợ đưa nạn nhân xuống. Sau đó bình oxy của tôi cạn hết và có dấu hiệu ngạt khói, đồng thời cấu kiện trên cao rơi xuống và bị ngã dẫn tới bị thương” - binh nhất Hiếu chia sẻ. Đồng chí Đinh Thị Lan Duyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thăm hỏi động viên các chiến sĩ cảnh sát PCCC bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, hơn 23h ngày 12/9, xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) có diện tích trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống. 15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng các xe chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng PCCC Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC và các lực lượng thuộc Công an thành phố, đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chức năng đã cứu được hơn 70 người mặc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 13/9, xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông đã thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Ngày 13/9, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Hà Đông đã thăm hỏi, động viên 4 cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, 4 chiến sĩ PCCC bị ngạt khói, đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 gồm: Lê Quang Khải, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Trung Hiếu, Nguyễn Tuấn Hùng. Thanh Hà