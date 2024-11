Hội thảo CYSEEX 2024: Kinh nghiệm và giải pháp ứng cứu, phục hồi hệ thống sau thảm họa

Hội thảo “Ứng cứu và phục hồi hệ thống sau thảm họa” do Liên minh An toàn Thông tin CYSEEX đã tổ chức thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia và các cơ quan báo chí

Hội thảo được bảo trợ bởi Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an (A05), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) thu hút gần 300 khách mời là đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, an ninh thông tin.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Hoàng – Chủ tịch Liên minh CYSEEX, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA nhấn mạnh: “Chuẩn bị ứng phó và phục hồi sau sự cố an ninh mạng là yếu tố thiết yếu để bảo đảm an toàn và ổn định hệ thống trước các cuộc tấn công phức tạp. Hội thảo CYSEEX 2024 sẽ cung cấp kiến thức thực tế giúp giảm thiểu thiệt hại và nâng cao khả năng phục hồi hệ thống cho cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2025, Liên minh CYSEEX sẽ tập trung phòng chống lừa đảo trực tuyến nhằm bảo vệ an toàn thông tin và duy trì ổn định môi trường kinh doanh số”.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Chủ tịch Liên minh CYSEEX, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA phát biểu khai mạc sự kiện

Khẳng định sự đồng hành cùng Liên minh CYSEEX, ông Trần Quang Hưng – Quyền Cục Trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Triệu Mạnh Tùng – Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đồng chia sẻ: “Quyết tâm đồng hành cùng Liên minh CYSEEX để nâng cao hệ thống bảo mật, bảo vệ tối đa quyền lợi của người dùng cuối trong kỷ nguyên số”.