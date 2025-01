Hội Nhà văn Việt Nam thu hồi quyết định điều động ông Lương Ngọc An

Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam vừa thu hồi quyết định điều động ông Lương Ngọc An làm Phó Tổng Biên tập tạp chí Nhà văn và Cuộc sống. Xác nhận với phóng viên, một nguồn tin cho biết, Hội Nhà văn Việt Nam đã họp ngày 3/1 và thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Lương Ngọc An làm Phó Tổng Biên tập tạp chí Nhà văn và Cuộc sống. "Trong cuộc họp, Hội Nhà văn bàn nhiều vấn đề, cũng nói đến những điều được và chưa được, dư luận thời gian qua với ông Lương Ngọc An. Vì thế, Hội đã đưa ra quyết định trên", nguồn tin chia sẻ. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều (phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Ngọc An hồi đầu tháng 12/2024 (Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam). Ngày 4/1, Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã có thư trả lời các hội viên về việc điều động ông An làm Phó Tổng Biên tập tạp chí Nhà văn và Cuộc sống, đăng công khai trên website của Hội. Theo đó, Ban Chấp hành Hội Nhà văn cho biết, tại cuộc họp vào tháng 6/2024, nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí Nhà văn và Cuộc sống - đề nghị bổ sung cho tạp chí một Phó Tổng Biên tập. Ông đề xuất nhà thơ Lương Ngọc An, hiện công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam, vào vị trí này. Ban Chấp hành đã đề nghị nhà thơ Lương Ngọc An giải trình về một số vấn đề liên quan đến cá nhân, thảo luận tình hình hoạt động của tạp chí, nhu cầu cần thiết phải bổ sung nhân sự và ra quyết định điều động nhà thơ Lương Ngọc An về công tác tại tạp chí Nhà văn và Cuộc sống với nhiệm vụ Phó Tổng Biên tập từ 28/11/2024. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại một số khâu trong quy trình và xem xét một số điều kiện liên quan đến việc điều động, Ban Chấp hành đã quyết định thu hồi quyết định này và báo cáo cơ quan chỉ đạo báo chí và cơ quan quản lý báo chí cấp trên. Trước đó, vào cuối tháng 11/2024, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết, vì lý do tuổi tác và sức khỏe nên ông nghỉ dần các chức vụ và công việc. Trong đó, ông thông báo chỉ làm hết số tạp chí Nhà văn và Cuộc sống Xuân Ất Tỵ 2025. Vì thế, Hội Nhà Văn đã điều động ông Lương Ngọc An vào vị trí Phó Tổng Biên tập tạp chí Nhà văn và Cuộc sống. Tuy nhiên, quyết định này bị nhiều người phản đối, có ý kiến trái chiều liên quan đến ồn ào đời tư của ông Lương Ngọc An. Đó là lý do Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam soạn thư trả lời này.