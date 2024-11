Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 15/11, tại thủ đô Praha, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc Nguyễn Duy Nhiên nhấn mạnh Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc được thành lập ngày 15/11/1999, là tổ chức đại diện hợp pháp, chính thức và cao nhất của cộng đồng người Việt Nam được chính phủ Séc và Việt Nam công nhận. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã có những bước phát triển vô cùng mạnh mẽ. Từ một nhóm nhỏ, tới nay, Hội đã phát triển với 10 hội cấp tỉnh, 44 chi hội cấp huyện, 27 Hội thành viên. Các thành viên của Hội người Việt Nam tại Séc có sự đa dạng về các cấp và lĩnh vực hoạt động. Cộng đồng người Việt đã thực sự hội nhập vào xã hội Séc, tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa truyền thống, qua đó làm phong phú thêm nền văn hóa của Cộng hòa Séc. Chặng đường đã qua cũng ghi dấu sự đóng góp to lớn của người Việt trong các hoạt động thiện nguyện tại Séc cũng như có nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước. Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba cho tập thể và các cá nhân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Tuy cách xa về địa lý nhưng Việt Nam và Cộng hòa Séc có nhiều điểm tương đồng về truyền thống văn hóa, lịch sử. Cộng hòa Séc là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ những năm 1950. Phó chủ tịch nước khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong đó có Cộng đồng tại Séc đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, luôn hướng về quê hương đất nước. Phó chủ tịch nước hy vọng cộng đồng người Việt Nam tại Séc tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc phát triển kinh tế xã hội sở tại, đoàn kết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, luôn hướng về tổ quốc, là cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil gửi lời chúc mừng lễ kỷ niệm 25 năm thành lập của Hội người Việt tại Séc. Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil gửi lời chúc mừng lễ kỷ niệm 25 năm thành lập của Hội người Việt tại Séc, ghi nhận những đóng góp to lớn của Cộng đồng người Việt đối với Cộng hòa Séc và Việt Nam. Ông nhấn mạnh lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong gần 75 năm qua, hàng trăm nghìn người Việt đã từng học tập tại Cộng hòa Séc là cở sở quan trọng để hai bên xây dựng và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia, hai dân tộc và tiến tới nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Chủ tịch Thượng viện khẳng định các cơ quan của Séc sẽ nỗ lực hỗ trợ cho các hoạt động thúc đẩy phát triển hợp tác trên các lĩnh vực cũng như tăng cường giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Tại buổi lễ, Phó chủ tịch Hạ viện Séc Karel Havlicek bày tỏ vui mừng khi được tham dự sự kiện, khẳng định vai trò của người Việt tại Cộng hòa Séc ngày càng được nâng cao. Ông cũng đánh giá cao sự phát triển của cộng đồng người Việt trong thời gian qua đặc biệt nhiều cá nhân đã và đang có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, y tế, giáo dục, hành chính công... Ông cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ và giúp đỡ của cộng đồng người Việt đối với người dân sở tại đặc biệt trong đại dịch Covid-19. Nhiều cá nhân tập thể cũng đã đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp, nỗ lực và thành tích của Hội người Việt tại Cộng hòa Séc và các cá nhân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba của nhà nước cho Hội người Việt Nam tại Cộng hoà Séc và ba cá nhân là ông Hoàng Đình Thắng; ông Nguyễn Duy Nhiên và ông Giang Thành. Cũng tại buổi lễ, nhiều cá nhân tập thể cũng đã đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trao tặng đợt 5, tiền quyên góp của cộng đồng người Việt tại Séc ủng hộ cho đồng bào trong nước bị thiệt hại do cơn bão Yagi. Nhân dịp này, đại diện của Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trao tặng đợt 5, tiền quyên góp của cộng đồng người Việt tại Séc ủng hộ cho đồng bào trong nước bị thiệt hại do cơn bão Yagi.