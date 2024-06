Hội Nam Y Việt Nam long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi hội “Nam Y Dưỡng Sinh Viện”

Bà Trần Thị An (An Nhiên) - Phó chủ tịch Chi hội Nam Y Thăng Long và hiện tại đang là cố vấn chiến lược và truyền thông cho công ty cổ phần TT-Green Việt Nam cho biết: Với mong muốn đưa TT-Green trở thành một doanh nghiệp hàng đầu về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và mang đến những sản phẩm an toàn về chăm sóc sức khoẻ cho người dân, Bà Trần Thị An đã cố vấn, định hướng TT-Green thành lập nên Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện nhằm đào tạo, đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn cho các thành viên trong Công ty để TT-Green và các thành viên trong Chi hội hoàn thành sứ mệnh phụng sự cộng đồng với đôi bàn tay diệu kì và trở thành một đại sứ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Đại hội chính là tâm huyết của tất cả cán bộ công nhân viên của TT-Green và những thành viên của Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện trong đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2024-2029.