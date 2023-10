Hồi ký Britney Spears: Cơn thịnh nộ thấm qua từng trang sách

Cuốn hồi ký "The Woman In Me" của Britney Spears phát hành ngày 24/10 nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận.

Sức mạnh đốt cháy sân khấu Britney Spears vụt sáng trở thành ngôi sao sau khi phát hành... Baby One More Time khi cô 16 tuổi. Bốn năm sau, nữ ca sĩ biểu diễn trong chương trình nghỉ giải lao giữa hiệp tại Super Bowl năm 2001. Cô gọi đây là "một trong những điều tốt đẹp dường như vô tận xảy đến với tôi". "Tôi đã giành được vị trí 'người phụ nữ quyền lực nhất' trong danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất của Forbes", Britney viết.

Trang bìa cuốn hồi ký "The Woman In Me" của Britney Spears (Ảnh: TNS). Cô đã nhận được những lời đề nghị bao gồm quảng cáo Pepsi (tháng 2/2021), vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với Crossroads (phát hành tháng 2/2022). Mặc dù bộ phim phần lớn chịu nhiều sự chỉ trích, các nhà phê bình giành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của Britney và bộ phim là một thành công về mặt doanh thu. "Nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi thực sự đang sống trong giấc mơ của mình. Những chuyến du lịch đã đưa tôi đi khắp thế giới", cô nói "rất vui vẻ khi ở tuổi 19". Britney tiết lộ từng được đề nghị tham gia bộ phim Chicago. Tuy nhiên, cô đã từ chối lời mời này, điều mà cô có vẻ hối hận. "Hồi đó tôi thật quyền lực. Tôi ước mình đã sử dụng nó một cách thấu đáo và nổi loạn hơn", cô nói. Uống rượu, dùng chất kích thích "Tôi thích uống rượu, nhưng không bao giờ vượt quá tầm kiểm soát", Britney viết, ngay cả khi việc uống rượu với mẹ khi cô 12 tuổi. Ngoài uống rượu, cô còn sử dụng chất kích thích Adderall (loại thuốc điều trị các triệu chứng của rối loạn tăng động giảm chú ý). "Adderall khiến tôi say mê, bớt chán nản trong vài giờ. Đó là thứ duy nhất có tác dụng với tôi như một loại thuốc chống trầm cảm và tôi cảm thấy mình cần điều đó", cô nói. Phá thai năm 19 tuổi Justin Timberlake, người mà Britney gặp khi cả hai tham gia The Mickey Mouse Club khi còn nhỏ, là mối tình đầu của cô sau khi họ nối lại tình cảm nhiều năm sau đó. Cũng chính Justin Timberlake đã khiến trái tim cô tan vỡ: ngoại tình, chia tay bằng tin nhắn, chỉ trích và viết những bài hát xem cô là kẻ xấu trong mối quan hệ của họ. Britney cũng thừa nhận từng hôn vũ công Wade Robson tại quán bar ở Tây Ban Nha. "Nhưng chỉ có vậy thôi", cô nói. "Justin đã làm tổn thương tôi nhiều như vậy. Khi anh ấy rời bỏ, tôi đã rất suy sụp. Bất cứ khi nào có ai hỏi tôi về anh ấy, tất cả những gì tôi có thể làm là khóc. Tôi không biết liệu mình có bị sốc lâm sàng hay không, nhưng tôi có cảm giác như vậy", Britney viết.

Britney Spears và Justin Timberlake khi còn hẹn hò (Ảnh: New York Post). Theo hồi ký, Britney tiết lộ từng mang thai con của Justin Timberlake, nhưng cô đã phá thai tại nhà vì bạn trai cho rằng "họ còn quá trẻ để có con". "Người ta nói với tôi rằng có thể hơi đau một chút", nữ ca sĩ nói về việc phá thai bằng thuốc. Cơn chuột rút và sự đau đớn ập đến khi thuốc phát huy tác dụng, cô nằm trên sàn phòng tắm và khóc nức nở. Justin Timberlake đã cố gắng an ủi bạn gái, nằm cạnh cô và chơi guitar bởi anh nghĩ âm nhạc có thể giúp ích. 13 năm bị kiểm soát Khi ly hôn với Kevin Federline năm 2007 và mất quyền nuôi con, Britney bị giám hộ từ năm 2008 đến 2021, chịu sự kiểm soát bởi người cha Jamie Spears và luật sư ở các vấn đề tài chính, cuộc sống cá nhân. "Nếu họ để tôi sống cuộc sống của mình, tôi sẽ làm theo trái tim và thoát khỏi chuyện này một cách đúng đắn. 13 năm trôi qua, tôi cảm thấy mình như cái bóng của chính mình. Bây giờ nghĩ lại việc cha và các cộng sự của ông đã kiểm soát cơ thể và tiền bạc của tôi trong thời gian dài khiến tôi phát ốm. Tôi không đáng phải chịu những gì gia đình đã đối xử", Britney viết. Người cha Britney đổ lỗi chứng nghiện rượu của Jamie đã "khiến gia đình trở nên nghèo khó" trong thời thơ ấu của cô. Cô cáo buộc cha mình đã kiếm được hàng triệu đô la từ cô trong khi vẫn kiểm soát con gái chặt chẽ suốt 13 năm. Cô nói rằng bị ông mắng nhiếc từ những năm đầu tiên cho đến khi kết thúc quyền bảo hộ. Và khi trở thành người bảo hộ của con gái, Jamie được cho là đã nói với Britney rằng: "Bây giờ tôi là Britney Spears".

Britney Spears cạo trọc đầu năm 2007, cảm thấy như "phát điên vì đau đớn" (Ảnh: Page Six). Sam Asghari Trong hồi ký, Britney Spears đã dành nhiều lời khen ngợi cho chồng cũ - Sam Asghari. Cô khẳng định nam diễn viên luôn bên cạnh trong thời gian cô đấu tranh chống lại sự giám hộ của bố ruột. "Sam nói với tôi rằng việc các cô gái xinh đẹp cạo đầu là điều hoàn toàn bình thường", Britney viết, sau khi kể lại câu chuyện cạo đầu chấn động và cuộc tấn công bằng ô vào xe của một tay săn ảnh, năm 2007. Sau 5 năm hẹn hò, cặp đôi kết hôn hồi tháng 6/2022 - nửa năm sau khi Britney được hủy bỏ quyền giám hộ. Ngày 16/8, Sam đệ đơn ly hôn với lý do "những khác biệt không thể hòa giải" và ghi ngày chia tay là 28/7. Lời cảm ơn Trong lời cảm ơn ở cuối cuốn sách, Britney Spears nói với người hâm mộ của mình: "Nếu bạn theo dõi tôi trên Instagram, bạn đã nghĩ cuốn sách này sẽ được viết bằng những biểu tượng cảm xúc, phải không?", bên cạnh là biểu tượng những bông hồng. Britney Spears gửi lời cảm ơn chân thành đến các cộng sự đã giúp cô hoàn thành hồi ký. Đặc biệt, cô cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn người hâm mộ mãi mãi - "các bạn luôn trong trái tim tôi. Cuốn sách này là dành cho các bạn". Theo Dân Trí