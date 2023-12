Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 'bất lực' trước tình hình Gaza

Thế giới đã có những phản ứng khác nhau về sự việc, trong bối cảnh chiến sự giữa Israel và Hamas vẫn ngày một leo thang.

“Tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an nỗ lực hết sức để thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, để bảo vệ dân thường và cung cấp viện trợ khẩn cấp. Trong lúc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại, chúng ta không thể bỏ qua giải pháp khả thi duy nhất cho một tương lai hòa bình - một giải pháp hai nhà nước, dựa trên cơ sở các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Israel và Palestine cùng chung sống trong hòa bình và an ninh. Điều này rất quan trọng đối với người Israel, người Palestine cũng như đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Con mắt của thế giới và con mắt của lịch sử đang dõi theo. Đã đến lúc phải hành động”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định ngay trước cuộc bỏ phiếu về lệnh ngừng bắn cho Gaza tại Hội đồng Bảo an.