Hội chợ lô tô 'núp bóng' cờ bạc ở Bình Dương đã tạm dừng hoạt động

Theo ghi nhận của phóng viên, các gian hàng trò chơi, gian hàng bán đồ ăn, quần áo... trong khu mua sắm và giải trí Dĩ An ở đường số 9 - đường A, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đến nay vẫn hoạt động bình thường. Trong khi đó, hội chợ lô tô đã tạm dừng hoạt động.

Dù các gian hàng vẫn hoạt động nhưng lượng người đổ về đây để vui chơi cũng như mua sắm khá thưa thớt, không còn nhộn nhịp như lúc hội chợ lô tô hoạt động.