Với nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số tại các làng nghề truyền thống, dự án "Làng nghề lên số" của TP Hội An (Quảng Nam) đã nhận giải thưởng quốc tế Kotler Awards 2024. Ngày 23/11, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam, cho biết dự án "Hội An - Làng nghề lên số" vừa được trao giải thưởng quốc tế Kotler Awards 2024. Trước đó, tối 22/11, tại TP.HCM đã diễn ra lễ trao giải Kotler Awards 2024 với sự tham dự của hơn 150 khách mời là các chuyên gia, lãnh đạo các doanh nghiệp, cộng đồng trong lĩnh vực tiếp thị. Dự án của TP Hội An đã vinh dự nhận giải thưởng ở hạng mục "Công nghệ số và đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng" (Impactful Digital - Innotech) với dự án "Làng nghề lên số". Giải thưởng Kotler Awards 2024 không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại các làng nghề truyền thống ở Hội An, mà còn là động lực để thành phố này tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đổi mới sáng tạo nhằm mở ra những cơ hội hợp tác, phát triển bền vững trong tương lai. Dự án "Hội An - Làng nghề lên số” nhận giải thưởng quốc tế Kotler Awards 2024. Ảnh: H.An Chương trình “Hội An - Làng nghề lên số” khởi động với Tọa đàm diễn ra vào ngày 31/5, nằm trong chuỗi sự kiện Nét hoa Nghề Hội An năm 2024, đã mời các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bán hàng, quảng bá, tiếp thị và truyền thông nhằm chia sẻ đến các doanh nghiệp, chủ cơ sở và đại diện hộ gia đình tại Hội An các kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ trong nâng cao giá trị sản phẩm và tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Tọa đàm với mong muốn đưa các làng nghề tại Hội An gần hơn với thị trường số. Ảnh: Hà Nam Hội An hiện có khoảng 50 nghề và làng nghề truyền thống, trong đó có nhiều nghề được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Những nghề, làng nghề này hiện vẫn đang được chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa, phát huy khả năng sáng tạo bền vững và hội nhập toàn cầu. Đặc biệt, Hội An còn là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.