Học viên cai nghiện trốn trại, mang dao cướp xe máy

Tối nay (5/9), Công an tỉnh Bình Phước cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập vừa bắt giữ được Nguyễn Đức Tính (31 tuổi) để làm rõ về hành vi trốn khỏi trung tâm cai nghiện và cướp tài sản.