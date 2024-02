Học vấn 'khủng' của ứng viên sáng giá thi Miss World 2023

Hoa hậu Colombia Juliana Habib Lorduy 28 tuổi, cao 1,76m hiện là người mẫu và nhà hoạt động thiện nguyện. Cô là ứng viên sáng giá tại Miss World 2023 khi nói được nhiều thứ tiếng gồm: Pháp, Anh, Ý, Đức và Tây Ban Nha. Camila tốt nghiệp ĐH Sorbonne ở Pháp và ĐH Cambridge ở Anh với 2 tấm bằng thạc sĩ về tiếp thị và kinh doanh. Mỹ nhân sinh năm 1995 đã đi từ thiện, tham gia hội thảo tại hơn 15 quốc gia và thành phố trên thế giới.





Đại diện Ấn Độ Sini Shetty sinh năm 2001, là Cử nhân Tài chính kế toán. Cô cao 1,77m, gương mặt kiều diễm, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng ngời đặc trưng của phụ nữ Ấn Độ. Sini đang theo khóa học liên quan đến lĩnh vực phân tích tài chính và chứng khoán. Cô có đam mê lớn với khiêu vũ, bắt đầu học từ năm 4 tuổi và được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Chân dài hợp tác cùng các tổ chức từ thiện để mở trường dạy tiếng Anh, học thuật... cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.





Paula Perez là đại diện Tây Ban Nha. Người đẹp sinh năm 1996, cao 1,75m cùng số đo ba vòng 87-60-92cm, ghi điểm nhờ vóc dáng quyến rũ và gương mặt sắc sảo. Paula có bằng Y khoa và Phẫu thuật, hiện là bác sĩ, người mẫu. Cô sở hữu giọng hát ngọt ngào và khả năng múa ba lê thiên phú. Ngoài ra, người đẹp đang làm việc cùng tổ chức 'Little Wish Foundation' với mục đích đem đến niềm vui cho những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.





Hoa hậu Bỉ Kedist Deltour năm nay 26 tuổi, cao 1,73m và là người mẫu, thợ làm tóc chuyên nghiệp. Cô mang vẻ đẹp hoang dã, khỏe khoắn cùng hình thể nóng bỏng. Người đẹp mang dòng máu Ethiopia gây xúc động khi trải qua tuổi thơ bất hạnh, bị mẹ kế bạo hành và cha ruột bỏ rơi ở trại mồ côi năm 9 tuổi. Sau đó một năm, Kedist may mắn được một đôi vợ chồng người Bỉ nhận nuôi và chuyển tới đây để sinh sống. Năm 2021, cô đại diện Bỉ tham gia Miss Universe nhưng không đạt thành tích.





Hoa hậu Anh Jessica Ashley Gagen năm nay 28 tuổi, cao 1,76m, sở hữu nhan sắc lộng lẫy với mái tóc đỏ đặc biệt. Cô tốt nghiệp ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ tại ĐH Liverpool. Jessica phát triển dự án của bản thân bằng cách mở lớp dạy học cho phụ nữ trẻ về các lĩnh vực liên quan đến khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Ngoài công việc người mẫu cô còn là trợ lý bán hàng tại Asda.





Đại diện Nam Phi Claude Mashego năm nay 24 tuổi, cao 1,72m và là một bác sĩ chuyên nghiệp. Cô tốt nghiệp ĐH Pretoria với bằng Cử nhân Y khoa và Phẫu thuật. Claude là người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận 'Mạng lưới Lãnh đạo Trẻ' ủng hộ sự phát triển của giới trẻ, tăng khả năng lãnh đạo và tinh thần kinh doanh bằng cách tập hợp những người trẻ tuổi từ nhiều lĩnh vực, chuyên môn khác nhau.





Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Nursena Say sinh năm 1998, sở hữu chiều cao vượt trội 1,8m và nhan sắc quyến rũ như nữ thần. Cô tốt nghiệp ngành Kiến ​​trúc tại Đại học Mỹ thuật Mimar Sinan. Nursena bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khi còn trẻ và giành được một số giải thưởng như Người mẫu xuất sắc nhất Thổ Nhĩ Kỳ 2021, Người mẫu xuất sắc nhất thế giới 2021... Người đẹp ghi điểm khi tham gia vào đoàn cứu hộ các nạn nhân chịu ảnh hưởng do động đất.





Hoa hậu Pháp Clémence Botino năm nay 26 tuổi, cao 1,75m. Cô đăng quang Miss France 2020 và tốt nghiệp thủ khoa ngành Văn học tại một trường đại học ở Florida, Mỹ. Clémence cũng lấy bằng thạc sĩ về Lịch sử nghệ thuật tại ĐH Sorbonne, Pháp. Cô là thành viên của Hiệp hội "Les Bonnes Fées" chuyên giúp đỡ phụ nữ gặp khó khăn. Cô từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2021 và lọt vào top 10.





Đại diện xứ Wales Darcey Corria năm nay 21 tuổi cao 1,67m mang dòng máu Jamaica. Darcey là tình nguyện viên cho chiến dịch đòi lại quyền bình đẳng và giúp đỡ phụ nữ da đen, châu Á, dân tộc thiểu số. Cô từng mạnh mẽ vượt qua tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đẹp gãy xương cổ và xương chậu.





Đại diện Việt Nam Huỳnh Nguyễn Mai Phương năm nay 25 tuổi, cô cao 1,7m số đo hình thể 77-62-90cm. Cô theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Dự án nhân ái của cô gửi đến Hoa hậu Thế giới là 'Yako by Mai Phương'. Người đẹp đăng quang Miss World Vietnam 2022. Thời phổ thông, cô đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018) kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, hiện sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0. Hoa hậu cũng là MC song ngữ cho nhiều chương trình, có khả năng chơi piano, guitar...





Krystyna Pyszkova đại diện từ Cộng hòa Séc năm nay 24 tuổi, cao 1,81 m và hiện là người mẫu. Nhan sắc xinh đẹp như 'thiên thần' cùng thân hình mảnh khảnh và đôi chân thon dài của Krystyna khiến người hâm mộ chao đảo. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại ĐH Karl ở Praha, đang theo học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck, Áo.