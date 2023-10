Học trò 'like' bài viết chê Lan Khuê, Hà Hồ nói gì?

Vừa qua, Lâm Châu - thí sinh đội Hồ Ngọc Hà trong chương trình The New Mentor, gây tranh cãi vì bấm "like" bài viết chê bai Lan Khuê ở một hội nhóm. Sau đó, Lâm Châu đã lên tiếng xin lỗi và giải thích đó chỉ là hành động vô tình.



Hồ Ngọc Hà livestream lý giải hành động ''like'' bài viết chê bai Lan Khuê của học trò.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng bênh vực học trò trong livestream mới nhất. Cô cho biết bản thân cũng từng gặp trường hợp tương tự khi người quen tương tác trong những bài viết không hay về mình: