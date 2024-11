Học sinh Làng Nủ làm thiệp, hái hoa rừng tặng cô giáo

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 diễn ra bình dị tại thôn Làng Nủ, các em học sinh làm thiệp, mang hoa rừng tới lớp tặng cô giáo khiến nhiều người xem rưng rưng. Hơn 2 tháng sau trận sạt lở thương tâm, điểm trường mầm non thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) một lần nữa rộn ràng tiếng trẻ ê a đọc bài, tiếng cô giảng bài. Bước qua những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra, 37 em nhỏ của điểm trường cùng 4 cô giáo cùng nhau tổ chức ngày hiến chương Nhà giáo trong không gian ấm cúng và bình dị. "Không khí của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 lần này khác hẳn mọi năm. Bình thường chúng tôi sẽ tổ chức văn nghệ nhưng năm nay sẽ dạy các em làm đồ thủ công nhẹ nhàng để cô trò vui với nhau, nguôi ngoai phần nào nỗi đau sau trận lũ quét kinh hoàng hồi tháng 9", cô giáo trẻ Mai Hoa (29 tuổi) đang dạy lớp mầm non 2-3 tuổi chia sẻ. Các em học sinh mầm non tại thôn Làng Nủ làm những tấm thiệp tặng cô giáo và mẹ. (Ảnh: NVCC) Cô Mai tạo hứng khởi cho các bé nhỏ bằng cách cho chia sẻ xem ngày lễ năm nay muốn làm gì. Rất nhiều đề xuất được đưa ra, nào là làm thơ, nào là hát, nhưng đa phần các em đều muốn làm thiệp. Những chiếc thiệp giản đơn không chỉ là món quà tặng cho cô giáo mà các bé còn mang về tặng cho mẹ của mình. Nguyên liệu làm thiệp được cô và trò điểm trường tận dụng từ hoa, lá hay cả hạt ngô. Mỗi bé được phát một tờ giấy trắng, tự do trang trí dưới sự hướng dẫn, trợ giúp của cô giáo. Không chỉ trang trí, các cô còn hỗ trợ các bé viết một vài lời chúc đơn giản mà ý nghĩa cho ngày đặc biệt này. Cầm tấm thiệp nhỏ trên nay, các bé không dấu được tiếng cười khúc khích, mà trêu đùa nhau. Những cô giáo cũng cảm thấy ấm lòng và rất đỗi yên bình. "Tôi rất vui khi đã dạy được các bé kỹ năng cơ bản để làm ra một tấm thiệp. Nhìn thành quả mà lòng không khỏi phấn khởi", cô Mai Hoa cười hiền hậu. Cô cũng cho biết thêm, lớp trẻ mầm non sẽ tiếp tục học tập ở điểm trường này cho đến khi khu tái định cư được xây xong. Sau khi, khu tái định cư làng Nủ được xây dựng tại Đồi Sim (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), tất cả cô trò sẽ chuyển lên điểm trường mới để học tập. Các em học sinh vui mừng sau khi hoàn thành tác phẩm của mình. (Ảnh: NVCC) Hoà chung không khí ngày Nhà giáo Việt Nam, gần 100 học sinh từ lớp 1 - lớp 9, trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh (Làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai) có buổi lễ kỷ niệm đáng nhớ. Cô giáo Hoàng Thị Mai Hoa, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, mọi năm trường sẽ tổ chức nhiều chương trình vui chơi, thể dục thể thao, báo tường, văn nghệ chào mừng ngày lễ đặc biệt này nhưng năm nay trường chỉ tổ chức một số hoạt động đơn giản, đầm ấm. "Trường không tổ chức nhiều hoạt động nhưng các em học sinh vẫn đem theo những bó hoa rừng hay phần quà nhỏ để gửi đến thầy cô khiến chúng tôi rất xúc động", cô Hoàng Thị Mai Hoa chia sẻ thêm. Các em học sinh tự tay chuẩn bị những bông hoa rừng để gửi tặng đến thầy cô thể hiện sự tri ân nhân ngày 20/11. (Ảnh: NVCC) Không phải những hộp quà được gói cẩn thận, cũng chẳng có bông hồng đỏ, cúc vàng, món quà của học sinh nơi đây mang đến lớp tặng cô giáo là những bông hoa dại bên đường hoặc trong vườn nhà. Hoa đôi khi còn không được gói ghém cẩn thận, các em cầm trên tay suốt cả dọc đường, mong nhanh đến lớp để gửi tặng cô. Ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11 cứ thế diễn ra bình dị tại một trong những nơi bị sạt lở nặng nề nhất sau cơn bão Yagi cách đây vài tháng. Tất cả đều đang nỗ lực nhất, nhanh nhất vì một cuộc sống mới ở nơi đây. Hoàng Hà