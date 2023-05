Học phí trường Y - dược phía Bắc tăng, cao nhất 150 triệu đồng/năm

Đối với hệ chất lượng cao: Học phí hệ chất lượng cao năm học 2023- 2024 là 4.950 nghìn đồng/sinh viên/tháng (49.500 nghìn đồng/sinh viên/năm học).

Năm 2023, Trường Đại học Dược Hà Nội tuyển 960 sinh viên cho bốn ngành dược học, hóa dược, hóa học và công nghệ sinh học.

So với mức thu hiện tại, hai ngành Hóa dược và Dược học cao hơn 4,2 và 10,2 triệu đồng so với mức hiện hành. Với hệ chất lượng cao ngành dược học, học phí cao hơn 4,5 triệu đồng so với mức thu hiện tại.

Cũng theo Trường Đại học Dược Hà Nội, tổng nguồn thu hợp pháp mỗi năm của trường: 145.074 tỷ đồng; tổng chi phí đào tạo trung bình của một sinh viên/năm của năm 2022 là hơn 31 triệu đồng.

Thông báo từ Trường ĐH Phenikaa, học phí khối ngành sức khỏe cao nhất 150 triệu đồng/sinh viên/năm, nếu chưa áp dụng ưu đãi.