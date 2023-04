Hoàng tử Anh William lặng lẽ nhận khoản tiền dàn xếp khổng lồ

Hoàng tử William. Ảnh: AP

Hãng tin AP và tờ The Guardian dẫn các tài liệu tòa án được công bố hôm qua (25/4) trong một vụ kiện mới được Hoàng tử Harry - em trai của Hoàng tử William nêu ra. Hoàng tử Harry đang kiện News Group Newspapers (NGN) là công ty chủ quản của tờ The Sun và tờ News of The World (đã giải thể) về việc thu thập thông tin trái phép trong một bê bối đã xảy ra cách đây hai thập niên.