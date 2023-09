Hoàng Thùy Linh: Từ 'lội ngược dòng' nhờ loạt hit đến tranh cãi về thái độ

Thuở mới vào nghề, Hoàng Thùy Linh được biết đến với vai trò MC trong chương trình "Vui Cùng Hugo" và đảm nhận một số vai nhỏ trong các phim truyền hình. Năm 2007, cô được giới trẻ yêu thích khi thủ vai chính phim "Nhật Ký Vàng Anh 2". Tuy nhiên, phim đang phát sóng thì phải dừng chiếu vì những biến cố đời tư của nữ diễn viên (Ảnh: Facebook nhân vật).



Từ năm 2009, Hoàng Thùy Linh rẽ hướng sang ca hát. Ban đầu cô chỉ đi hát ở các quán bar, nhưng sau đó cô quyết định nghỉ để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Thời điểm này, ca sĩ 8X gây ấn tượng với những ca khúc như "Chuyện Tình Lá Gió", "Đôi Khi Em Muốn Khóc"… (Ảnh: Facebook nhân vật).



Nhờ sự hỗ trợ của các đồng nghiệp thân thiết như vợ chồng Hồ Hoài Anh, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương… Hoàng Thùy Linh gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp ca hát. Cuối năm 2010, giọng ca gốc Hà thành ra mắt album đầu tay mang tên "Hoàng Thùy Linh" và để lại dấu ấn với các ca khúc "Nhịp Đập Giấc Mơ", "Cho Nhau Lối Đi Riêng, "Sợi Dây"… (Ảnh: Facebook nhân vật).



Năm 2014, Hoàng Thùy Linh trở lại diễn xuất với vai chính trong dự án điện ảnh "Thần Tượng" của đạo diễn Quang Huy. Bộ phim thắng lớn tại Cánh diều vàng năm đó (Ảnh: Facebook nhân vật).



Năm 2015, Hoàng Thùy Linh ghi danh tại chương trình "The Remix - Hòa Âm Và Ánh sáng", cạnh tranh cùng Tóc Tiên, Đông Nhi, Isaac… Tuy nhiên, sau đó cô bị gạch tên khỏi chương trình mà không rõ nguyên nhân. Dù vậy, giọng ca 8X lại bất ngờ xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời, mang đến ca khúc "Just You" trong đêm chung kết (Ảnh: Facebook nhân vật).