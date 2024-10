Hoàng Thùy Linh nói gì giữa lúc bị đồn ở ẩn sinh con cho Đen Vâu?

Hoàng Thùy Linh khiến cư dân mạng xôn xao khi bất ngờ lộ diện sau nhiều tháng "ở ẩn". Thời gian qua, Hoàng Thùy Linh liên tục vướng tin đồn sinh con cho rapper Đen Vâu. Cả hai từng bị bắt gặp về chung nhà, không những thế giọng ca See tình còn để lộ vòng 2 lùm lùm. Netizen càng "bán tin bán nghi" khi gần 1 năm trở lại đây, Hoàng Thuỳ Linh không xuất hiện ở các sự kiện giải trí hay có sản phẩm mới, trong khi trước đó cô rất chăm chỉ chạy show, tổ chức concert, ra mắt các dự án, MV mới... Giữa nhiều đồn đoán, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đều chọn cách im lặng. Cả hai cũng hạn chế cập nhật trang cá nhân. Nhất là Hoàng Thùy Linh, cô gần như mất hút trên mạng xã hội.

Hoàng Thùy Linh liên tục vướng tin đồn sinh con cho Đen Vâu. Tuy nhiên, vài ngày qua, sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng", Hoàng Thùy Linh bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân. Đến trưa 24/10, nữ ca sĩ See tình lần đầu lộ diện sau nhiều tháng ở ẩn để giới thiệu về sản phẩm âm nhạc mới của mình. Trong đoạn clip đánh dấu sự trở lại, Hoàng Thùy Linh chia sẻ: "Xin chào tất cả mọi người. Mình là Hoàng Thùy Linh. Mình rất nhớ khán giả yêu âm nhạc. Hôm nay, thông qua video này, mình muốn gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả các bạn, các cô chú và các anh chị".

Hoàng Thùy Linh tái xuất xinh đẹp, rạng rỡ. Tiếp đó, nữ ca sĩ cho hay album chính thức gồm 18 ca khúc được kiến thiết riêng cho Vietnamese Concert sẽ được phát hành vào ngày 1/11 sắp tới. Cô mong rằng bản thân và các sản phẩm trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả. Động thái của Hoàng Thùy Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tuy vậy, ngoài chia sẻ về âm nhạc, nữ ca sĩ không đề cập gì đến những tin đồn xoay quanh mình và Đen Vâu trong suốt thời gian qua. Ở lần tái xuất này, Hoàng Thùy Linh được khen ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ. Người hâm mộ cũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy cô quay trở lại với đường đua âm nhạc. Ngoài ra, các sao Việt như Lã Thanh Huyền, Thùy Anh... cũng để lại bình luận chúc mừng giọng ca See tình. Theo Người Đưa Tin