Hoàng Thùy Linh lộ diện sau nghi vấn sinh con, diện mạo thay đổi thế nào?

Xuất hiện giới thiệu dự án mới nhưng Hoàng Thùy Linh khiến fan chú ý bởi ngoại hình thay đổi nhiều so với trước đây. Mới đây, Hoàng Thùy Linh tiếp tục đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip giới thiệu dự án mới. Trong video, nữ ca sĩ vui vẻ trò chuyện với fan về nghệ thuật và không nhắc chuyện đời tư, đặc biệt là những tin đồn tình cảm gần đây. Đoạn video khiến fan chú ý còn bởi vẻ ngoài xinh đẹp mặn mà của giọng ca Để Mị nói cho mà nghe. Nhiều ý kiến nhận xét thời gian gần đây Hoàng Thùy Linh thường xuất hiện với trang phục rộng rãi, không ôm body như trước. Không chỉ thế, có khán giả còn để lại bình luận cho rằng vòng 1 của nữ ca sĩ cũng nảy nở hơn trước kia.

Lần xuất hiện mới nhất, Hoàng Thuỳ Linh gây chú ý với vóc dáng thay đổi nhiều so với trước đây. Trước đó hơn 1 tuần, Hoàng Thùy Linh cũng lộ diện trên trang cá nhân với chiếc đầm rộng hở vai khoe vẻ đẹp rạng rỡ và thần thái vui tươi. Khi đó, nhiều người nhận xét nữ ca sĩ trông "ra dáng mẹ bỉm sữa", ngày càng đẹp mặn mà, chuẩn "gái một con trông mòn con mắt". Thời gian qua, thông tin Hoàng Thùy Linh hẹn hò với Đen Vâu được dân tình quan tâm. Phóng viên đã liên hệ với đại diện của cặp đôi, nhưng cả hai nghệ sĩ đều giữ im lặng. Hồi tháng 8/2024, Hoàng Thùy Linh vướng tin đã sinh con đầu lòng với Đen Vâu - nam rapper từng hợp tác trong MV Gieo quẻ (1/2022). Trước đó, cô từng bị bắt gặp xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, lộ bụng bầu. Hơn một năm nay, giọng ca 8X hiếm khi lộ diện, chủ yếu ở ẩn.

Hoàng Thùy Linh xuất hiện với thân hình phát tướng hồi tháng 1. Trong nhiều tháng qua, cuộc sống của Hoàng Thùy Linh là một "ẩn số" đối với khán giả. Lần xuất hiện công khai gần nhất của giọng ca "Để Mị nói cho mà nghe" là tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh vào tháng 1/2024. Tại sự kiện này, cô gây chú ý khi diện trang phục khéo léo che vòng hai, ngoại hình có chút thay đổi với gương mặt trông bớt thon gọn. Về phía Đen Vâu, khi được hỏi về chuyện lập gia đình, nam rapper cho biết không áp lực. Anh cũng không đặt ra hình mẫu người yêu hay bạn đời tương lai, bởi anh quan trọng mọi thứ đều do cảm xúc. "Khi có cảm xúc, thấy phù hợp thì sẽ là phù hợp thôi", Đen Vâu chia sẻ.

Nhiều tin đồn cho rằng Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã nảy sinh tình cảm từ khi hợp tác trong MV "Gieo quẻ" (1/2022). Theo Sức khỏe đời sống