Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu thân thiết ra sao trước nghi vấn lộ ảnh hẹn hò?

Trao đổi với phóng viên Dân trí ở thời điểm ấy, quản lý của giọng ca See tình khẳng định không hề biết thông tin nói trên. Sau tin đồn xôn xao, Đen Vâu cũng có bài đăng ẩn ý gửi đến khán giả. Rapper cho biết trước nay anh không nhắc nhiều về chuyện cá nhân bởi vì muốn khán giả chỉ quan tâm tới đời sống âm nhạc.

"Về những việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt là những chuyện vui, những chuyện có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người… Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người về mình khi Đen thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo", Đen Vâu chia sẻ.

Your browser does not support the video tag.

Đen Vâu bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc của Hoàng Thùy Linh hồi tháng 9/2023.

Tháng 9/2023, Đen Vâu khiến khán giả "vỡ òa" khi làm khách mời bí mật trong concert của Hoàng Thùy Linh tổ chức tại TPHCM. Đây cũng là lần đầu tiên 2 nghệ sĩ xuất hiện công khai cùng nhau từ khi vướng tin đồn làm đám hỏi.

Trong lần xuất hiện chung sân khấu này, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh thể hiện ca khúc Miền đất hứa. Đứng cạnh Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cũng gửi lời cảm ơn nam rapper, gọi Đen Vâu là "một người bạn, người anh" mà cô vô cùng trân trọng.