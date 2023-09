Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương vẫy tay chào người dân phố cổ Hội An

Từ năm 2020 đến nay, các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản đã tài trợ cho tỉnh Quảng Nam tổng vốn viện trợ hơn 1 triệu USD nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề về y tế, giáo dục, tiểu thủ công nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mong rằng Hoàng Thái tử và Công nương sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước nói chung, giữa tỉnh Quảng Nam - Việt Nam với các đối tác, địa phương Nhật Bản nói riêng ngày càng phát triển.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino chia sẻ chuyến thăm Việt Nam lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Hoàng Thái tử và Công nương sau dịch Covid-19.

Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Hoàng gia Nhật Bản sau 6 năm kể từ chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản năm 2017.

"Tôi rất vui mừng khi quay trở lại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An. Tuy nhiên tôi đã được kể rất nhiều về Hội An là một thành phố rất thú vị nên tôi rất vui được tham quan phố cổ Hội An hôm nay", Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino bày tỏ.