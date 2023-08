Hoàng Sa và Trường Sa - nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt

Việt Nam chủ trương giải quyết hòa bình các vấn đề ở biển Đông

Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Trong quá trình tìm kiếm một giải pháp cơ bản, lâu dài cho các vấn đề tranh chấp trên biển Đông, các bên liên quan cần kiềm chế, cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ nghiêm chỉnh Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, trong đó có 5 nguyên tắc chung sống hòa bình; thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC-2002); Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề biển Đông (2012); Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc kỷ niệm 10 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (2012); sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).



Tranh chấp ở biển Đông hết sức phức tạp: có tranh chấp liên quan đến hai nước; có tranh chấp liên quan đến nhiều bên trong khu vực; có những vấn đề liên quan đến các nước ở ngoài khu vực như vấn đề hòa bình ổn định, an ninh, an toàn hàng hải. Quan điểm của Việt Nam hết sức rõ ràng là những vấn đề chỉ liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương; những vấn đề liên quan đến nhiều bên thì bàn bạc giữa các bên liên quan.



Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải và nỗ lực cùng các bên liên quan bỏa đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải cho tàu thuyền của các nước qua lại biển Đông phù hợp với Công ước Luật Biển năm 1982 và hoan nghênh nỗ lực và đóng góp của tất cả các nước vào duy trì hòa bình ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông. Việt Nam luôn thực hiện đầy đủ nghiêm tức DOC, nỗ lực cùng các nước ASEAN thúc đẩy xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), đóng góp thiết thực vào việc gìn giữ hòa bình ổn định ở Biển Đông.



Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích trên biển của mình và sẵn sàng cùng các bên liên quan tiến hành hợp tác cùng phát triển ở những khu vực thực sự có tranh chấp ngoài vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 200 hải lý ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển năm 1982. Việt Nam sẽ nỗ lực cùng các bên liên quan thúc đẩy hợp tác về an toàn biển, nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường biển, cứu hộ cứu nạn trên biển, phòng chống tội phạm trên biển nhằm góp phần xây dựng lòng tin, vì hòa bình thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.