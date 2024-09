Hoang mang, tức giận bao trùm Li Băng sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc

Người dân Li Băng đang sống trong những ngày thấp thỏm lo sợ lẫn giận dữ sau khi hàng nghìn thiết bị liên lạc bất ngờ phát nổ, khiến hơn 40 người thiệt mạng. Người dân tập trung bên ngoài một cửa hàng bị hỏa hoạn sau một vụ nổ thiết bị liên lạc ở Li Băng ngày 18/9 (Ảnh: AFP). Một đám tang ở ngoại ô Beirut, Li Băng kết thúc ngay khi vừa bắt đầu. Thi thể người đã khuất được chôn cất rất nhanh chóng so với nghi thức thường kéo dài khoảng 90 phút của người Hồi giáo dòng Shia. Trong khi đó, một đám tang khác nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi thiết bị liên lạc của ai đó trong đám tang phát nổ, khiến những người khác vội vã tản ra. Một người trong đám tang hô lớn: "Hãy ném viên pin điện thoại đi". Đây là 2 trong số hàng chục đám tang diễn ra ở Li Băng những ngày qua mà người đã khuất là nạn nhân của các vụ nổ thiết bị liên lạc. Hàng nghìn máy nhắn tin, bộ đàm ở Li Băng bất ngờ phát nổ đồng loạt trong 2 ngày 17/9 và 18/9. Bộ Y tế Li Băng cho hay, ít nhất 42 người thiệt mạng và khoảng 3.500 người bị thương trong các vụ nổ này. Những vụ tấn công khiến sự hoang mang, lo sợ và giận dữ bao trùm Li Băng. "Bố của bạn tôi đã mất cả 2 mắt trong vụ nổ. Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến một vụ tấn công như thế này, mọi người đều bị sốc", Saeed, một giáo viên dạy lái xe 25 tuổi, cho biết. Lễ tang một người thiệt mạng do vụ nổ máy nhắn tin tại Li Băng (Ảnh: AFP). Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ sau loạt vụ nổ, thủ lĩnh Hezbollah ở Li Băng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ông thừa nhận, Hezbollah vừa "bị giáng một đòn đau chưa từng có trong lịch sử cả về mặt an ninh và nhân đạo. Mặc dù vậy, ông tuyên bố Hezbollah sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiến sự Gaza giữa Israel và Hamas chấm dứt. Khi ông Nasrallah đang phát biểu, các máy bay quân sự Israel tạo những tiếng nổ siêu thanh lớn trên bầu trời thủ đô Beirut. Những âm thanh này đã phổ biến ở Li Băng khoảng 2 tháng trở lại đây. Các máy bay chiến đấu của Israel tiến hành một cuộc không kích giả định trên bầu trời Beirut, ném pháo sáng bay khắp thủ đô và tạo ra tiếng nổ siêu thanh, khiến các cửa kính rung lên. Những máy bay này bay ở tầm thấp nhất trong thành phố kể từ khi giao tranh giữa Hezbollah và Israel nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Ở Rmeish, một thị trấn Thiên chúa giáo ở biên giới Li Băng - Israel, cách Beirut khoảng 116km, âm thanh từ các cuộc không kích của Israel ở gần đến mức khó chịu. "Pháo kích xung quanh chúng tôi từ mọi hướng, rất khủng khiếp. Máy bay ở khắp nơi. Đến giờ, Rmeish vẫn ổn, nhưng chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi bị cô lập, mệt mỏi và sợ hãi,", Cha Najib al-Amil, một linh mục địa phương, cho hay. Ở Li Băng nói chung, giờ đây, người dân không chỉ lo ngại các cuộc tập kích của Israel, họ còn lo sợ thiết bị liên lạc có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Trong khi tiếp tục truy tìm nguồn gốc của những thiết bị liên lạc phát nổ đồng loạt, giới chức Li Băng đã áp dụng biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ lặp lại vụ việc tương tự. Tổng cục Hàng không dân dụng Li Băng đã yêu cầu cấm mang máy bộ đàm và máy nhắn tin lên các chuyến bay từ sân bay ở thủ đô Beirut. Những thiết bị như thế cũng bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Khoảnh khắc máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ