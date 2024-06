Hội An là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Phố cổ Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, gồm những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Du khách thường biết đến Hội An bởi những dãy tường vàng và khu phố cổ hàng tram năm tuổi, nhưng có thể bạn chưa biết, tại Hội An còn có hàng ngàn phong cảnh hữu tình đầy say đắm. Đặc biệt là khi hoàng hôn buông xuống, Hội An đẹp tuyệt với.

Tác giả Nguyễn Hữu Bính đã ghi lại vẻ đẹp Hội An khi hoàng hôn qua bộ ảnh” “Hoàng hôn trên phố cổ Hội An”. Bộ ảnh được tác giả gửi tham dự Cuộc thi Ảnh và Video Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam, do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển bao la, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt chính là thời khắc hoàng hôn làm say đắm lòng người. Cùng chiêm ngưỡng hình ảnh hoàng hôn được phóng viên ghi lại ở phố cổ Hội An. Đặc biệt là khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời rót những tia sáng vàng cuối cùng xuống mặt sông, khiến cả khúc sông bừng lên sức sống. Như thể một tấm lụa màu trong suốt, óng ánh đến vô ngần đang vô hình phủ lên cả cảnh và người nơi đây. Để ta cảm thấy như mình đang sống lại những tháng năm xa xưa. Cảm giác ngồi thưởng thức ly cà phê ở trên cao và ngắm hoàng hôn buông trên những ngôi nhà mái ngói cổ xưa, ngắm dòng người đi bộ ngược xuôi sẽ khiến nhiều người tìm được sự mới mẻ của phố Hội. Hội An mang đến sự yên bình, nhẹ nhàng cho bất cứ ai khi đặt chân đến. Hội An, phố cổ với những dãy nhà nhuốm màu thời gian và không gian như cô đọng lại từ những năm thế kỷ 19. Bóng dáng của thương cảng sầm uất ngày nào giờ phảng phất lên bến thuyền sông Hoài. Nơi những con thuyền nhỏ sau thăng trầm của thời gian, trở thành những chiếc thuyền du lịch, đưa du khách lênh đênh ngược dòng lịch sử về với những nếp nhà Việt Nam xưa cổ. Khi du lịch phố cổ Hội An, tuyệt vời nhất là tản bộ quanh các con phố vắng, ngắm nhìn các ngôi nhà cổ, những con hẻm vắng người. Và đẹp nhất là vào lúc chiều tà, khi những ánh nắng nhẹ dịu chiếu trên những mái nhà cổ. Ánh sáng hắt ra từng những chiếc đèn lồng hòa cùng ánh hoàng hôn tạo bên bức tranh đẹp đến nao lòng. Cùng với đó, sắc vàng của màu nắng, hòa với những màu gỗ mộc mạc của những chiếc thuyền con. Điểm tô thêm chút sắc đỏ của những chiếc đèn lồng phố Hội. Tất cả tạo nên một bức tranh phong cảnh hài hòa, đậm màu sắc thi ca lãng mạn mà lại có chút gì đó trầm buồn như một trang sử sống động giữa đời thường. Nhắc đến du lịch Hội An, người ta nghĩ đến một phố cổ đầy vẻ trầm mặc, an yên, bên cạnh những chiếc đèn lồng xanh đỏ, rực rỡ. Nhưng sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến vẻ đẹp của khu phố cổ này trong khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm – hoàng hôn. Bởi lẽ, ít có nơi nào mà ánh hoàng hôn lại khoác lên cho phố thị một màu sắc óng ánh và muôn phần rực rỡ đến thế.