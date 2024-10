Hoàng Anh Gia Lai bị FIFA cấm chuyển nhượng cầu thủ

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa ban hành quyết định cấm chuyển nhượng cầu thủ với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai (áo vàng) với đội SHB Đà Nẵng hôm 3.10. Ảnh: Sông Hàn FIFA vừa ban hành văn bản số FĐ-19714 gửi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và chuyển tiếp Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về việc áp dụng án phạt cấm đăng kí cầu thủ đổi với Hoàng Anh Gia Lai, do liên quan tới trách nhiệm thực hiện phát quyết về tranh chấp giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và cầu thủ Martin Dzilah. Án phạt cấm đăng kí cầu thủ mới, phạm vi trong nước và quốc tế sẽ được áp dụng với Hoàng Anh Gia Lai kể từ thời điểm FIFA ban hành văn bản trên. Theo yêu cầu của FIFA, VFF với tư cách là Liên đoàn thành viên của FIFA, sẽ áp dụng án phạt cấm đăng kí cầu thủ mới với phạm vi trong nước. Án phạt sẽ được FIFA gỡ bỏ khi Hoàng Anh Gia Lai hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quyết định của FIFA. Trước đó, FIFA thông báo rằng Hoàng Anh Gia Lai phải bồi thường 29.000 USD cho Martin Dzilah sau khi cầu thủ này thắng kiện trong vụ tranh chấp hợp đồng với đội bóng phố Núi. Martin Dzilah gia nhập Hoàng Anh Gia Lai vào tháng 10.2023, chơi tổng cộng 3 trận với 225 phút trên sân. Tuy nhiên, do không đáp ứng yêu cầu chuyên môn và dính chấn thương kéo dài, Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định kết thúc hợp đồng với anh. Ngày 21.3, Hoàng Anh Gia Lai và Dzilah đã đạt thỏa thuận đền bù ở mức 20.000 USD, với việc Dzilah nhận tiền và kí xác nhận. Dù vậy, Dzilah sau đó không đồng ý với mức bồi thường này và đã nộp đơn kiện lên FIFA. Ngày 28.6, FIFA yêu cầu các bên cung cấp tài liệu chứng minh trên hệ thống pháp lý của tổ chức trước hạn chót ngày 18.7 để xử lý tranh chấp. Đến ngày 30.8, FIFA ra phán quyết ủng hộ Dzilah, yêu cầu Hoàng Anh Gia Lai bồi thường 29.000 USD cộng lãi do phản hồi chậm. Đội bóng phải thanh toán trong vòng 45 ngày nếu không muốn bị cấm chuyển nhượng.