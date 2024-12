Hoãn phiên tòa vụ em và con gái nghệ sỹ Vũ Linh tranh chấp tài sản

Do nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung có đơn xin hoãn phiên tòa nên phiên xét xử vụ tranh chấp tài sản giữa em và con gái nghệ sỹ Vũ Linh đã được tạm hoãn. Theo lịch hôm nay (16/12), TAND TPHCM sẽ mở phiên xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp về thừa kế di sản và đòi nhà cho ở nhờ" liên quan đến di sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh). Tuy nhiên, phiên tòa đã được hoãn do nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái nghệ sỹ Vũ Linh) có đơn xin hoãn. Theo nội dung vụ việc, tháng 6/2023, bà Võ Thị Hồng Nhung đã khởi kiện, đề nghị tòa huỷ văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh. Cụ thể, nhà ở và quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận theo giấy CNQSDĐ do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Bà Võ Thị Hồng Loan và luật sư. Ảnh: SM Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức theo giấy CNQSDĐ do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc xe ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Hủy phần cập nhật biến động trên giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận và CNQSDĐ đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Trong đơn khởi kiện, bà Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với CNQSDĐ thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu. Cuối tháng 7/2023, bà Võ Thị Hồng Loan và luật sư đã đến TAND quận Phú Nhuận để nộp đơn phản tố. Theo đó, Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Tại phiên hòa giải lần thứ 1, bà Hồng Loan trình bày đã cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh bà là con hợp pháp và hàng thừa kế thứ nhất của nghệ sĩ Vũ Linh. Bà đề nghị tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn. Đồng thời, bà Loan đề nghị tòa chấp nhận phản tố về việc yêu cầu bà Nhung và bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đến ngày 14/11, tòa tiếp tục hòa giải lần 2 nhưng cả nguyên đơn và bị đơn không đồng ý hòa giải, giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, phản tố.