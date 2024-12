Hoãn phiên đấu giá 36 thửa đất liên quan vụ trả giá 30 tỷ đồng/m2

Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã hoãn phiên đấu giá 36 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến để xác định lại giá khởi điểm theo quy định. Trước đó, 36 lô đất này bị nhóm đối tượng trả giá cao bất thường rồi “xin”rút, trong đó có 3 lô trả 30 tỷ đồng/m2. Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn cho biết, huyện Sóc Sơn đã hoãn phiên đấu giá 36 thửa tại thôn Đông Lai (xã Quang Tiến) theo dự kiến tổ chức vào sáng 28/12. Theo lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn, lý do tạm hoãn phiên đấu giá để xác định lại giá khởi điểm theo quyết định 71 của UBND TP Hà Nội về quy định và sửa đổi bảng giá các loại đất có hiệu lực áp dụng từ ngày 20/12. “Chúng tôi đang trình cấp có thẩm quyền để phê duyệt giá khởi điểm đấu giá, sau đó sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá 36 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến theo quy định”, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn nói. Như Tiền Phong thông tin, dự kiến sáng 28/12, huyện Sóc Sơn sẽ đấu giá lại 36 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến đấu giá không thành công do nhóm đối tượng trả giá cao bất thường rồi “xin”rút, trong đó có 3 lô trả 30 tỷ đồng/m2. Các thửa đất đấu giá có diện tích 90-220,6 m2/thửa; giá khởi điểm hơn 2,4 triệu đồng/m2. Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước theo quy định là 20% giá khởi điểm, tương đương từ trên 44 triệu đồng đến hơn 109 triệu đồng, tùy theo thửa đất. Theo quy chế, cuộc đấu giá được tổ chức trực tiếp, phải trải qua tối thiểu 6 vòng bắt buộc, bước giá 3 triệu đồng mỗi m2. Khách hàng trả giá cao nhất tại vòng 6 sẽ là người trúng đấu giá. Trước đó, ngày 3/12, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ trả giá 30 tỷ đồng/m2 tại phiên đấu giá diễn ra ở thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) rồi "xin" rút. Theo lời khai, trước khi đấu giá, các đối tượng đã xác định mức giá chỉ khoảng trên 30 triệu đồng/m2 sẽ có thể bán chênh được nên để khống chế kết quả đấu giá, các đối tượng đã thỏa thuận với nhau về mức giá qua 6 vòng đấu bắt buộc. Cụ thể, nếu đến vòng 4, mức giá được các nhà đầu tư trả cao hơn 30 triệu đồng thì vào vòng 5 sẽ đưa ra một mức cao đột biến để thắng áp đảo. Rồi đến vòng 6 sẽ cùng thống nhất bỏ không tiếp tục tham gia nữa. Mục đích là phá không cho lô đất được trúng đấu giá thành công. Với chiêu thức này đã có 36/58 lô đất bị các đối tượng trên thông đồng, trả cao tới gần 100 triệu đồng/m2 xong bỏ không đấu nữa. Cá biệt, Phạm Ngọc Tuấn còn đưa ra mức giá trên 30 tỷ đồng/m2 (cao gấp khoảng 12.000 lần mức giá khởi điểm)… dẫn đến việc 36 lô đất đấu giá không thành công. Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, các đối tượng được xác định có hành vi thông đồng nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Theo bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 20/12, giá đất ở khu dân cư nông thôn thuộc xã Xuân Tiến là hơn 2,3 triệu đồng/m2. Trong khi đó, theo bảng giá đất cũ là 844 nghìn đồng/m2 (tăng khoảng 2,7 lần) Đình Phong