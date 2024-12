Hoài Lâm tuyên bố dừng hoạt động

Vừa thông báo nhận show diễn trong tháng 12, Hoài Lâm đột ngột tuyên bố dừng hoạt động. Hành động của nam ca sĩ khiến khán giả không khỏi hoang mang. Chiều 4/12, Hoài Lâm thông báo tạm dừng hoạt động và hủy show trong những tháng tới. Tuy nhiên, vài giờ trước khi thông báo, nam ca sĩ cho biết sẽ biểu diễn trong tháng 12. Trước đó, Hoài Lâm xin lỗi khán giả vì phải hủy đêm nhạc dự kiến diễn ra ngày 21/12 ở một phòng trà tại TPHCM. "Tôi sẽ không diễn show này vì lý do sức khỏe, phải điều trị cấp thiết. Xin mọi người thông cảm và bỏ qua. Hãy chờ đợi tôi trong những chương trình tiếp theo", Hoài Lâm thông báo. Đêm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm dự kiến diễn ra ngày 15/12 cũng bị hủy vì lý do bất khả kháng.

Khán giả lo lắng Hoài Lâm gặp vấn đề tâm lý. Việc Hoài Lâm liên tục cập nhật dòng trạng thái với thông báo trái ngược khiến khán giả hoang mang. Có người bức xúc khi cho rằng nam ca sĩ hành xử kém văn minh, xem việc nhận show, hủy show như trò đùa. Tuy nhiên, số đông lo lắng về tình trạng bất ổn của nam ca sĩ, khuyên anh bình tĩnh để có quyết định sáng suốt. “Em sao rồi Lâm ơi?”, “Hủy là hủy, hát là hát, đừng quay khán giả như chong chóng nữa, Hoài Lâm không quản được thì ba mẹ, trợ lý vào quản phát ngôn giùm đi. Đừng hành hạ cảm xúc của khán giả nữa”, “Chúc Lộc mau khỏe, khi nào sẵn sàng thì quay lại, mọi người vẫn chờ em”, “Vẫn bình tĩnh ở đây chờ tin chính xác từ em”, “Nếu không ổn thì nghỉ ngơi đi nhé. Chúc Lâm mau khoẻ”… là một số bình luận của khán giả. Cũng có khán giả hoài nghi Hoài Lâm đang “chiêu trò”, thông báo dừng hoạt động với nghệ danh Hoài Lâm, không phải Tuấn Lộc. Trước đó, nam ca sĩ dùng tên Tuấn Lộc trong đêm nhạc ở TPHCM. Chia sẻ lý do đổi nghệ danh, Hoài Lâm cho biết sự tiêu cực trong quá khứ từng khiến anh ngột ngạt, nên quyết định cần thay đổi. Nhưng anh nhấn mạnh nghệ danh nào cũng chỉ là cái tên, mong muốn lớn hơn chính là sự thay đổi từ nội tại. Hoài Lâm chia sẻ thêm anh đã trải qua những khủng hoảng như không có công việc ổn định hay không học hành tới nơi tới chốn. Anh từng muốn bỏ cuộc, không muốn đứng lên và không nhận ra bản thân mình là ai. Hoài Lâm nhấn mạnh anh đang nỗ lực thay đổi bản thân theo hướng đa dạng phong cách âm nhạc, đổi nghệ danh, suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, nam ca sĩ thừa nhận bản thân đôi khi vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn của cuộc sống.