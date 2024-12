Hoài Lâm: 'Hoàng tử tình ca' tụt dốc cùng ồn ào đời tư

Hơn 10 năm bước vào nghệ thuật, Hoài Lâm từ ngôi sao được yêu mến đã đánh mất hào quang bởi những ồn ào đời tư. Nhắc đến Hoài Lâm, khán giả sẽ nhớ đến hình ảnh ca sĩ trẻ với gương mặt đẹp hiền, chất giọng ngọt ngào. Nổi tiếng khi mới 19 tuổi, song Hoài Lâm lại không biết cách nắm giữ hào quang của chính mình. Vụt sáng Hoài Lâm tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha mẹ anh quản lý một đoàn cải lương tại quê. Ngay từ nhỏ, Hoài Lâm đã bộc lộ tố chất về giọng hát dù không học chuyên sâu âm nhạc.

Hoài Lâm được cha nuôi Hoài Linh dìu dắt bước vào nghệ thuật. Năm 13 tuổi, Hoài Lâm được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi, chỉ dẫn và định hướng sự nghiệp. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời làm nghề của Hoài Lâm. Những năm đầu ca hát, anh được theo Hoài Linh đi diễn khắp nơi. Hoài Lâm tỏ ra có duyên và đa tài khi có thể hát nhiều thể loại nhạc, biết diễn kịch và giả giọng một số ca sĩ nổi tiếng. Anh sớm được khán giả nhớ đến với tư cách là “con trai danh hài Hoài Linh”. Album đầu tay của Hoài Lâm mang tên Về đâu mái tóc người thương ra mắt năm 2013 và tạo được dấu ấn nhất định.

Hoài Lâm được yêu mến bởi ngoại hình đẹp, chất giọng hay. Tuy nhiên cột mốc biến Hoài Lâm “từ zero đến hero” chính là nhờ giải Quán quân ở Gương mặt thân quen 2014. Anh nổi tiếng chóng vánh chỉ sau một gameshow. Ở tuổi 19, sự nghiệp của Hoài Lâm lên như diều gặp gió, anh chạy show khắp trong và ngoài nước. Cũng nhờ nghệ danh này, anh trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Đàm Vĩnh Hưng từng thừa nhận luôn e dè khi hát với Hoài Lâm. Trong khi đó, MC Trấn Thành tâm sự hâm mộ giọng hát và sự đa năng của Hoài Lâm.

Sự nghiệp của Hoài Lâm "lên như diều gặp gió". Thời điểm đó khi nhận xét về con trai, Hoài Linh không giấu sự tự hào: “Tôi thích chất mộc của Hoài Lâm trong giọng hát trữ tình. Ca sĩ thì phải có nét riêng. Dòng nhạc của Hoài Lâm cũng không phải là nhạc í a, í ới. Hoài Lâm cần sự ngọt ngào và ngọt ngào từ chính bản thân Lâm”. Dang dở sự nghiệp bởi ồn ào đời tư Từ năm 2016, sự nghiệp của nam ca sĩ bắt đầu chững lại từ sau khi anh công khai tình cảm với Bảo Ngọc - cháu gái NSƯT Bảo Quốc. Dù bị gia đình cấm cản, cả hai vẫn quyết định kết hôn và có 2 con gái. Sự nổi tiếng quá đột ngột khiến con nuôi Hoài Linh gặp nhiều khó khăn, thậm chí chơi vơi, lạc lõng trong showbiz. Đó là lý do nam ca sĩ thường xuyên né tránh truyền thông và cũng không có nhiều bạn bè cùng giới.

Hoài Lâm áp lực vì sự nổi tiếng. Trong một lần chia sẻ trên truyền hình, Hoài Lâm từng nói về sự áp lực khi nổi tiếng quá nhanh. Đối diện với vô vàn tình cảm từ khán giả và truyền thông là những áp lực không nhỏ dành cho nam ca sĩ trẻ. Đối với Hoài Lâm, đây cũng là lúc anh nhận ra mình không hợp với “sự nổi tiếng”. Thời gian này, Hoài Lâm cũng nhiều lần vướng tin đồn liên quan đến việc sử dụng chất kích thích. Nam ca sĩ đi diễn ít hơn trước, thỉnh thoảng còn “bùng show” với lý do sức khỏe không đảm bảo. Chính những điều này khiến anh bị nhiều khán giả quay lưng. Trong bài phỏng vấn năm 2017, Hoài Linh từng chia sẻ anh đã nhiều lần khuyên ngăn, chỉ dạy nam ca sĩ nhưng không được. "Khi Hoài Lâm có vị thế, tôi đã dặn nó phải tự biết giữ. Nói một hai lần, lần thứ ba không nghe nữa thì thôi", Hoài Linh nói. Năm 2018, Hoài Lâm thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Năm 2020, Hoài Lâm và Bảo Ngọc công khai chuyện đã ly hôn. Thông tin cặp đôi chia tay từng trở thành tâm điểm bàn tán nhiều ngày trên mạng xã hội. Bảo Ngọc nhắn nhủ chồng cũ trưởng thành hơn, sống vui vẻ, an yên và cố gắng đừng phạm sai lầm: "Anh hãy biết rõ mình muốn gì, đừng để loay hoay với cuộc sống mãi không có hồi kết". Cô cũng khẳng định mình không phải nguyên nhân khiến Hoài Lâm bỏ bê sự nghiệp, sa sút tinh thần và thay đổi hoàn toàn tính cách như những lời đồn đại.

Hoài Lâm và Bảo Ngọc từng có chuyện tình đẹp trước khi ly hôn. Kể từ đó, Hoài Lâm rời showbiz, về sống tại quê nhà Vĩnh Long cùng gia đình. Nam ca sĩ cũng giữ kín đời tư, từ chối nhiều lời mời biểu diễn cũng như phỏng vấn. Loay hoay tìm lại hào quang Dù về quê sinh sống nhưng Hoài Lâm vẫn thỉnh thoảng cho ra sản phẩm âm nhạc mới. Hai ca khúc Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi của nam ca sĩ nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Tuy nhiên anh vẫn im ắng với các hoạt động showbiz.

Nam ca sĩ rời xa showbiz, chọn sống an yên ở quê nhà. Lúc này, Hoài Lâm nhiều lần đổi nghệ danh như Young LuuLi, Yun Tulo...Giọng ca sinh năm 1995 chọn cách livestream trò chuyện, hát giao lưu cùng người hâm mộ. Dù vẫn đam ca hát tuy nhiên nam ca sĩ hiện đã không còn quá chú trọng khoản ăn mặc, thường xuyên xuất hiện với những kiểu trang phục khá luộm thuộm, xuề xòa. Có thời điểm, ngoại hình tăng cân khó nhận ra của nam ca sĩ gây bàn tán.

Hoài Lâm từng gây lo lắng vì ngoại hình phát tướng. Tháng 10/2022, Hoài Lâm trở lại trên một sân khấu âm nhạc sau gần 4 năm "ở ẩn" vì những ồn ào đời tư. Tuy nhiên sau đó, ca sĩ hoạt động không đều đặn, ít nhận show. Hoài Lâm nhiều lần bị cho là sa sút, phong độ không ổn định. Giọng hát của anh hiện được đánh giá là tình cảm nhưng bị chênh phô, nhất là khi thể hiện những nốt cao đặc trưng. Thời gian qua, Hoài Lâm thỉnh thoảng nhận lời đi hát cho một số đêm nhạc. Anh quyết định sẽ dùng tên thật là Tuấn Lộc để đi biểu diễn. Hoài Lâm cho biết anh đang nỗ lực thay đổi bản thân theo hướng đa dạng phong cách âm nhạc, đổi nghệ danh, suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, nam ca sĩ thừa nhận bản thân đôi khi vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn của cuộc sống.

Hoài Lâm thông báo sẽ tiếp tục dừng ca hát. Mới đây nhất, nam ca sĩ tiếp tục thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật và huỷ toàn bộ show diễn trong 3 tháng tới. Dù trước đó vài tiếng, anh cho biết sẽ vẫn tiếp tục đi hát vì khán giả. Về lý do dừng hoạt động, Hoài Lâm cho biết đang bị bệnh, phải nhanh chóng điều trị và tuân theo yêu cầu của bác sĩ. "Mong mọi người thông cảm và bỏ qua hãy chờ đợi tôi trong thời gian tới", ca sĩ chia sẻ. Sự bất ổn của Hoài Lâm khiến khán giả lo lắng và cảm thấy tiếc nuối. Họ ví anh như một viên ngọc nhưng chưa biết cách để toả sáng và phát huy giá trị của mình. Theo VTC