Hoài Lâm: Còn lại gì ngoài scandal?

Từng được Mỹ Linh đánh giá "hát hay hơn cả Sơn Tùng M-TP", được Hoài Linh nâng đỡ và một bước thành sao nhưng Hoài Lâm dường như đã đánh rơi sự nghiệp ca hát. Hoài Lâm có thể coi là một trong những ca sỹ may mắn bậc nhất của showbiz Việt. Khi nói về giọng ca sinh năm 1995, người ta thường dùng cụm từ "nối tiếng chỉ sau một đêm". Cách nói này không phải là quá lời. Chỉ cần xuất hiện trong gameshow Gương mặt thân quen, Hoài Lâm đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả, đặc biệt là những người yêu mến dòng nhạc dân gian.

Hoài Lâm chiến thắng tại "Gương mặt thân quen" mùa đầu tiên. Thành công của Hoài Lâm dĩ nhiên trước tiên đến từ giọng hát. Diva Mỹ Linh khi ngồi ghế giám khảo của chương trình Gương mặt thân quen, chứng kiến Hoài Lâm hóa thân thành Sơn Tùng M-TP đã phải thốt lên: "Tôi thật sự khen vì em hát live còn hay hơn cả Sơn Tùng. Em chỉ mới 18 tuổi, rất nhiều thời gian phía trước nên nếu chịu khó thì thành công sẽ đến với em". Lời khen này của Mỹ Linh thực sự rất có giá trị bởi lẽ diva có thể nhẹ nhàng, ân cần với các đồng nghiệp nhưng luôn khách quan khi đánh giá giọng hát của bất kỳ ai. Thời điểm thi Gương mặt thân quen, Hoài Lâm chỉ 18 tuổi và là lính mới, còn Sơn Tùng M-TP đã vươn lên vị trí ngôi sao. Đàm Vĩnh Hưng - người luôn ngạo nghễ với danh xưng "ông hoàng nhạc Việt" cũng phải nhận xét: "Hoài Lâm vừa cất giọng hát đã ngọt lịm luôn rồi". Nhạc sỹ Nguyễn Minh Cường đánh giá giọng hát của Hoài Lâm "nhiều cảm xúc". Còn khán giả có người còn khen Hoài Lâm "hát hay như Bằng Kiều". Ngoài giọng hát, Hoài Lâm thành công sớm còn nhờ sự hỗ trợ đắc lực của nghệ sỹ Hoài Linh. Ngôi sao phim Làm giàu với ma nhận Hoài Lâm là con nuôi và hết lòng hỗ trợ cho sự nghiệp của anh. Trong chương trình giúp Hoài Lâm tỏa sáng - Gương mặt thân quen, Hoài Linh cũng giữ vai trò giám khảo. Chính vì thế, khi chương trình kết thúc, có tin đồn Hoài Lâm được "gài" vào đó để chính thức bước chân vào showbiz. Ngoài ra, Hoài Lâm cũng nhận được sự ủng hộ không nhỏ của Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ. Ở thời điểm đó, rất khó tìm được một giọng hát trẻ có thể chinh phục người nghe ở dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, trữ tình. Giọng hát ngọt ngào, vẻ ngoài hiền hành, thư sinh giúp Hoài Lâm dễ dàng chiếm được thiện cảm của khán giả. Chính vì thế, sau Gương mặt thân quen 2014, sự nghiệp của nam ca sỹ lên như diều gặp gió. Anh liên tục chạy show, ra nước ngoài biểu diễn, thậm chí tham gia các bộ phim điện ảnh.

Hoài Lâm có đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" để toả sáng. Bỗng nhiên, vào năm 2017, Hoài Lâm đột ngột hủy bỏ một loạt show diễn, thậm chí có những buổi ngay sát giờ diễn, sau đó tuyên bố giải nghệ. Hơn một năm sau, anh xuất hiện trở lại nhưng với vẻ ngoài hoàn toàn mới. Không còn hình ảnh chàng trai hiền lành có chút rụt rè mà là một Hoài Lâm với mái tóc húi cua, nhuộm vàng, trên người đầy hình xăm. Sau đó, nam ca sỹ đổi nghệ danh, cùng hai người bạn khác thành lập nhóm nhạc, theo đuổi dòng nhạc rap. Một trong hai người bạn này chia sẻ với truyền thông rằng: "Hoài Lâm muốn bứt phá, cho khán giả thấy nhiều màu sắc mới trong âm nhạc của anh, không chỉ bó hẹp với nhạc trữ tình, quê hương". Tuy vậy, sự lột xác này của Hoài Lâm lại không thành công. Dù anh tung ra một số sản phẩm âm nhạc theo phong cách rap, khán giả vẫn chỉ đón nhận một Hoài Lâm với những ca khúc nhạc trữ tình, mang âm hưởng dân ca.

Cú lột xác không thành công của Hoài Lâm. Sau này, Hoài Lâm còn thêm vài lần tuyên bố đổi nghệ danh nữa nhưng đều không thực sự tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Anh cứ mãi loay hoay giữa sở trường (dòng nhạc trữ tình) và thứ mình mong muốn. Không chỉ loay hoay với sự nghiệp ca hát, Hoài Lâm còn vướng phải hàng loạt scandal về đời tư. Đầu tiên, sự xa cách giữa anh và bố nuôi Hoài Linh khiến nhiều người đặt câu hỏi. Có lần Hoài Linh nói thẳng: "Sự nghiệp của Hoài Lâm xuống hay lên là do nó có biết giữ hay không. Việc này không còn nằm trong bàn tay của tôi nữa rồi. Khi Hoài Lâm có vị thế, nó phải tự biết giữ, tôi đã dặn rồi. Hoài Lâm thích hát nhạc trẻ lắm, nó còn trẻ mà, nên thích mê. Tôi không giận, nhưng nói một hai lần, lần thứ ba không nghe nữa thì thôi. Mắc công tôi tốn hơi, phải dưỡng chút hơi thở cuối cùng, nói nhiều chi cho mệt". Năm 2017, Hoài Lâm thừa nhận sử dụng chất gây nghiện, vin vào cớ để lấy cảm hứng trong nghệ thuật, khiến khán giả càng thêm thất vọng. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Hoài Lâm và Cindy Lư - cháu gái danh hài Bảo Quốc cũng gây ồn ào. Hai người yêu nhau khi còn quá trẻ khiến nhiều người lớn trong nhà phiền lòng. Họ kết hôn trong bí mật rồi liên tiếp sinh hai con gái. Giữa lúc khán giả nghĩ Hoài Lâm và Cindy Lư đã tìm được bình yên sau bao sóng gió thì đột ngột nhận được tin họ chia tay. Thời điểm đó, Hoài Lâm gần như đánh mất tất cả: Sự nghiệp, danh tiếng, hạnh phúc riêng. Nam ca sỹ cũng bỏ bê việc chăm chút ngoại hình, khiến vẻ ngoài trở nên quá xuề xòa. Sau một thời gian vắng bóng trong showbiz, tháng 11/2024, Hoài Lâm bất ngờ trở lại và tuyên bố đổi nghệ danh lần thứ 4. Nam ca sỹ còn tiết lộ khoảng 1 năm qua anh không gặp con, không trực tiếp chu cấp cho các con mà gửi tiền thông qua mẹ. Ngay lập tức, vợ cũ của anh lên tiếng: "Tôi luôn nghĩ mình đẻ được, tự lo được. Tôi ráng cày để tụi nhỏ sống tốt". Cindy Lư nói rằng 5 năm qua, cô chọn im lặng vì muốn hai con được sống yên ổn. Tuy nhiên lần này cô lên tiếng bởi những ngày qua, hai đứa trẻ bị đưa ra làm đề tài bàn tán trên mạng xã hội. "Tôi có những giới hạn riêng. Đừng đụng đến gia đình tôi và tụi nhỏ. Nếu mọi thứ là thật lòng từ tình yêu thương, câu chuyện nó khác rồi. Hãy là một người tốt ngoài đời, đừng chỉ trên mạng xã hội. Thử hỏi tụi nhỏ sinh nhật ngày bao nhiêu, xem có biết không?", cô bức xúc. Cindy Lư cũng đăng bài khẳng định cô không bỏ rơi chồng cũ lúc sự nghiệp của anh xuống dốc như những lời đồn bủa vây mình nhiều năm qua. Vợ cũ Hoài Lâm đăng hình ảnh tin nhắn cho thấy, cô vừa sinh hai con gái, chồng đã phải lòng người khác và chủ động đề nghị ly hôn.

Những ồn ào đang nhấn chìm sự nghiệp của Hoài Lâm. Sau chia sẻ của Cindy Lư, Hoài Lâm giữ im lặng. Thực hư cuộc hôn nhân của họ thế nào, khán giả chỉ có thể đoán già đoán non, nhưng có một điều chắc chắn là sự nghiệp của Hoài Lâm đang bị bủa vây bởi scandal. Nhắc tới anh, nhiều người sẽ nhớ tới các ồn ào vừa qua, hơn là những sản phẩm âm nhạc.