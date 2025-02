Hoà nhạc chào xuân – New year concert 2025: Ngập tràn những giai điệu xuân tại Nhà hát Hồ Gươm

"Hoạ mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà biểu diễn trong chương trình.

Diva Mỹ Linh biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Phần 2 của chương trình, nhiều tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng của thế giới, từng rất quen thuộc trong những chương trình hoà nhạc chào xuân của nhiều quốc gia đã vang lên tại Nhà hát Hồ Gươm, qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji như: “Wiener Blut Walzer”, “Voices of Spring", “Tritsch-Tratsch Polka”, “Dear zigeunerbaron” của J. Strauss. NSND Bùi Công Duy cũng tái xuất với “Caprice Viennois” của Frizt Kreisler.

Cũng trong chương trình, khán giả còn có dịp giao lưu, lắng nghe những cảm nhận, chia sẻ của ca sĩ Phạm Thu Hà – nữ nghệ sĩ đã đồng hành trong nhiều chương trình “Hoà nhạc chào xuân” nói riêng, nhiều chương trình nghệ thuật lớn do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức nói chung. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an cũng đã bày tỏ sự xúc động, nhiều cảm xúc động đặc biệt khi có dịp tham gia chương trình, về món quà nhiều ý nghĩa này của lực lượng CAND đối với cán bộ, chiến sĩ cũng như thân nhân của cán bộ, chiến sĩ Công an.