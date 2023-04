Hòa Minzy xinh như công chúa tại sự kiện

Hoà Minzy trở thành đại sứ của ứng dụng hát karaoke online Sing Now. Cô chia sẻ mặc dù là ca sĩ nhưng khi hát karaoke chỉ đạt tầm 70 điểm, còn bạn bè hát theo kiểu “gào thét” điểm lại cao. Nhưng với Sing Now do chấm điểm bằng trí tuệ nhân tạo, cô tự tin đạt trên 90 điểm.

Được yêu cầu, Hoà Minzy còn tự tin khoe giọng hát “nuốt mic”, nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của khách mời.

Clip Hoà Minzy hát một đoạn Thị Mầu: