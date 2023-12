Hòa Minzy có còn giữ được nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát live ấn tượng?

Your browser does not support the video tag.

Chưa hết, nhan sắc của nữ ca sĩ khi bị chụp lén vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng ngời. Sau khi nhìn thấy những hình ảnh cũng như lời khen từ khán giả, Hòa Minzy đích thân gửi lời cảm ơn đầy chân thành vì những tình cảm mà fan, khán giả Hải Phòng đã dành cho mình.

Một khoảnh khắc trong đêm diễn này cũng nhận được nhiều sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng đó chính là đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Hòa Minzy. Cụ thể, khi Hòa Minzy biểu diễn ca khúc Không thể cùng nhau suốt kiếp thì trời bỗng đổ một cơn mưa to, tuy nhiên khán giả vẫn không ai ra về mà vẫn ở lại để ủng hộ cho Hòa Minzy.

Một nhân viên bảo vệ khi thấy trời đổ mưa to thì đã nhanh chóng cầm chiếc ô tiến lên sân khấu để che mưa cho Hòa Minzy. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã có hành động từ chối sự giúp đỡ từ nhân viên bảo vệ, tay vẫn say sưa cầm micro trình diễn.