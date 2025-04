Hoa hậu Thùy Tiên liên quan đến vụ án Quang Linh Vlogs bị khởi tố

Theo Đại tá Trần Quốc Cường (trưởng Phòng điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an), từ các tài liệu điều tra, đến nay xác định được hoa hậu Thùy Tiên là người có liên quan đến vụ án.

Cùng với đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để xác minh làm rõ liên quan đến kẹo rau Kera.

Như VietNamNet đã đưa, CQĐT tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs thành viên HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt), Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ASIA LIFE), Nguyễn Thị Thái Hằng (còn gọi là Hằng "Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt) cùng 2 người khác để điều tra hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng.

Công ty cổ phần Asia life tại TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hải Dương

Đại tá Trần Quốc Cường cho biết, ngay sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Quang Linh Vlogs và Hằng “Du Mục” có công bố, quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera sai sự thật, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Công an các đơn vị địa phương để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, điều tra.