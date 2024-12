Hoa hậu Thiên Ân: Sau 2 năm đăng quang, tôi không còn áp lực 'cơm áo gạo tiền'

Sau đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân thừa nhận bản thân có những thay đổi tích cực và tự hào với những thành quả đã có được. Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Ở tuổi 24, cô vẫn là một trong những Hoa hậu tạo được dấu ấn riêng trong làng giải trí. Sau 2 năm đăng quang, Thiên Ân rẽ hướng sang lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong phim Công tử Bạc Liêu. Với dự án điện ảnh đầu tiên, nàng hậu không tránh khỏi sự xúc động và lo lắng. Cô thừa nhận với diễn xuất, bản thân chỉ như một đứa trẻ đang chập chững với những bước đi đầu tiên. Đóng phim hồi hộp hơn thi Hoa hậu -Cảm xúc của chị thế nào khi lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với bộ phim "Công tử Bạc Liêu"? Tôi cảm thấy khá lo lắng vì đây là bộ phim đầu tiên của mình. Từ trước tới nay, khi đã quyết định làm một việc gì, tôi sẽ dồn hết tâm huyết cho công việc đó. Vì thế mỗi khi nhắc tới, nó giống như đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Bản thân tôi cũng là một người sống bằng cảm xúc và hay mít ướt nên không thể tránh khỏi việc xúc động.

Thiên Ân đóng vai một nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Tôi vừa lo lắng, vừa hồi hộp và cũng mong chờ vì không biết vai diễn của mình có được lòng khán giả hay không? Không biết mình thể hiện có tròn vai hay chưa hoặc lên phim mình sẽ như thế nào? Tôi nghĩ là tất cả những cái gì lần đầu cũng sẽ mang lại nhiều cái cảm xúc như vậy. - Được giới thiệu là nữ chính của "Công tử Bạc Liêu" nhưng phân đoạn của Thiên Ân trong phim lại không nhiều. Vì sao vậy? Tôi nghĩ do nhân vật trong phim của mình là người yêu của cậu Ba (nam chính) nên mọi người sẽ nhận định tôi đóng nữ chính. Không biết mình có xuất hiện quá ít so với những gì khán giả mong đợi hay không, tuy nhiên dù ra sao thì tôi tin đó cũng là dụng ý của đạo diễn để bộ phim vừa vặn và phù hợp nhất có thể. - Trong phim có phân đoạn Thiên Ân hát cải lương, đó có phải giọng thật của chị? Thật ra giọng hát của tôi trong phim là do một nghệ sĩ cải lương hát. Vì vậy mong những anh chị làm nghề chuyên nghiệp "giơ cao đánh khẽ". Bản thân tôi khi nhận vai diễn cũng phải tự tập hát và diễn cải lương rất nhiều. Nhưng khi đi học thanh nhạc, các thầy cô nói sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu nếu muốn hát được một đoạn cải lương hoàn chỉnh. Đó là một thử thách và áp lực rất lớn với tôi. Vậy nên không thể để giọng hát nguyên bản của tôi lên phim như vậy được. - Có lẽ nhiều khán giả sẽ rất bất ngờ với những cảnh tình cảm của Thiên Ân và Song Luân trong phim. Lần đầu đóng phim đã có những cảnh khá bạo, chị cảm thấy thế nào? Bản thân tôi khá ngại vì lần đầu tiên đóng phim mà đã có cảnh tình yêu nam nữ khá nồng cháy. Tuy nhiên khi quyết định trở thành diễn viên, tôi cố gắng đặt tâm thế mình là nhân vật trong phim. Tôi phải đặt cái tôi của nhân vật lên cái tôi của bản thân. Sau đó, tôi cố gắng học cách thích nghi dần dần, để từ đó có tình cảm thật với bạn diễn. Lần đầu hợp tác với anh Song Luân, ban đầu tôi cũng mắc cỡ khi phải đóng cảnh tình cảm. Tuy nhiên tôi phải dành lời khen và cảm ơn anh Luân rất nhiều. Anh luôn hướng dẫn tôi phải diễn như thế nào, ra sao.

Thiên Ân và Song Luân có cảnh tình cảm trong phim. Ở cảnh hôn trong phim, anh Song Luân dặn tôi: "Em cứ bình tĩnh, không có gì phải ngại hết vì mình là diễn viên". Nhờ được anh động viên, tôi bỏ qua suy nghĩ cá nhân bên ngoài. Lúc đó, tôi cũng nghĩ rằng Bảy Loan hôn cậu Ba chứ không phải là Thiên Ân hôn anh Luân. Bởi hai người yêu nhau, hôn nhau là chuyện bình thường thôi, lúc đó em quên mất tiêu nên cũng đã hết ngại. Mọi cảm xúc tôi dồn hết cho cảnh diễn, nên chỉ quay 3-4 lần là hoàn thành. - Sự lo lắng, hồi hộp của Thiên Ân khi đóng phim có giống với việc đi thi Hoa hậu? Khi thi Hoa hậu, tôi đã có một thời gian dài để tìm hiểu về cuộc thi cũng như chuẩn bị các kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, tôi sẽ chỉ có một đêm chung kết duy nhất để thể hiện bản thân mình. Lúc đó, tôi sẽ phải cháy hết mình trên sân khấu với một tâm thế tốt nhất. Chắc chắn là vẫn sẽ có sự hồi hộp. Khi đi đóng phim, sự hồi hộp và lo lắng này khác hoàn toàn vì bản thân tôi chưa từng biết gì về điện ảnh. Điện ảnh có cái khó là thiên về cảm xúc, về tâm lý nhân vật... Lúc này, tôi giống như một đứa trẻ chưa biết gì và đang phải từng bước học hỏi để hoàn thiện mình trong lĩnh vực này. Tôi cảm giác đi đóng phim còn hồi hộp hơn cả lúc đi thi Hoa hậu. Khi phim ra rạp, tôi còn lo lắng hơn vì không biết vai diễn của mình sẽ được đánh giá như thế nào. Sẵn sàng tâm lý nếu vai diễn bị chê Ngoài "Công tử Bạc Liêu", Thiên Ân sẽ tiếp tục xuất hiện trong một dự án điện ảnh dịp Tết Nguyên Đán 2025. Chị nghĩ sao khi được gọi là "nàng hậu đắt show điện ảnh nhất" của showbiz Việt? Nói thật, tôi không dám nhận danh xưng đó. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn vì những gì đã có được như ngày hôm nay. Cảm ơn những cơ hội đã đến để tôi có thể thử sức, thể hiện bản thân với khán giả. Từ khi vào nghề, tôi luôn tâm niệm rằng phải cố gắng cống hiến hết mình rồi sẽ được khán giả yêu thương, đón nhận. Vì thế tôi tự hào vì bản thân đã cố hết sức với những gì đã làm được.

Thiên Ân chưa dám nhận mình là diễn viên. - Liên tiếp đóng trong 2 bộ phim điện ảnh, lúc này đã có thể gọi chị là diễn viên Đoàn Thiên Ân? Tôi sẽ tự tin khi mà mọi người công nhận mình là diễn viên. Nếu khán giả yêu thương và công nhận điều đó, tôi xin phép là được nhận. Còn bây giờ nếu để tự gọi mình là diễn viên thì tôi chưa dám. - Từ trước đến nay việc một người đẹp đi đóng phim, ít nhiều sẽ có những cái nhìn ác cảm và bị gắn mác "bình hoa di động". Quan điểm của Thiên Ân thế nào về việc này? Tôi biết một số khán giả sẽ luôn có nhìn ác cảm về việc một người đẹp đi đóng phim. Tuy nhiên hy vọng mọi người hãy đón nhận một cách cởi mở hơn với chúng tôi. Bởi vì ngoài chân dài, chúng tôi cũng có cảm xúc, có thể hóa thân thành một nhân vật và có quyền được thực hiện ước mơ của mình. Điều duy nhất mà bất cứ diễn viên nào cũng mong muốn đó là được khán giả công nhận khả năng diễn xuất cũng nhân vật, bộ phim mình tham gia. Tôi mong rằng là khán giả sẽ có một góc nhìn cởi mở hơn, để thấy được rằng Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng có thể trở thành diễn viên.

Nàng hậu sẵn sàng đón nhận lời khen chê. - Với vai diễn điện ảnh đầu tiên, Thiên Ân kỳ vọng điều gì? Phim "Công tử Bạc Liêu" là một bộ phim thuộc thể loại gia đình. Tôi mong rằng là tất cả khán giả xem bộ phim này đều sẽ cảm nhận và trân trọng những giây phút ở bên người thân. Ở lần chạm ngõ đầu tiên với điện ảnh, dù không kỳ vọng sẽ có một vai diễn xuất sắc nhưng tôi mong ít nhiều vai diễn này cũng làm hài lòng được khán giả. - Vậy còn kỳ vọng về mặt doanh số của phim thì sao? Tôi biết doanh số luôn là áp lực của tất cả ê-kíp khi một bộ phim được ra rạp. Tuy nhiên theo tôi đây không phải yếu tố quyết định về sự thành công của một bộ phim. Tôi biết tất cả thành viên của đoàn phim đều đã nỗ lực rất nhiều, không chỉ tiền bạc mà còn là về giá trị tinh thần, cố gắng của từng cá nhân. Đây là điều đáng trân quý. - Nếu vai diễn đầu tiên bị chê và không được đánh giá cao, Thiên Ân có buồn? Thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho việc này. Tôi nghĩ rằng nên đón nhận tất cả mọi thứ bằng niềm hân hoan nhất có thể. Tất cả những người xem phim đều là những khán giả đã mua vé, họ trải nghiệm sản phẩm của mình thì có quyền thích hoặc không. Bản thân tôi cũng là một người mới và chưa hề có một cái kinh nghiệm diễn xuất. Vì thế những góp ý chân thành chính là cơ hội để bản thân có thể rút kinh nghiệm. Con đường tôi đi sau này còn rất dài nên không có gì tốt hơn bằng việc học hỏi từ những vấp váp mà mình đã đi qua. Đó là lý do tôi mong khán giả hãy cứ khen chê một cách công tâm. Không còn áp lực chuyện "cơm áo gạo tiền" Sau 2 năm đăng quang Hoa hậu, Thiên Ân thấy mình được và mất gì? Tôi cảm thấy mình được rất nhiều thứ. Tôi có những khán giả yêu thương và dõi theo mình suốt từ khi đăng quang tới nay.

Ngoài ra, tôi có được thêm kinh nghiệm, có thêm bạn bè, đồng nghiệp và sự nghiệp phát triển để có cơ hội thoả sức với ước mơ của mình. Tôi thấy mình được rất nhiều thứ từ khi bước chân vào showbiz. Vì thế tôi không thấy mình bị mất gì cả. Chỉ là đôi lúc sẽ bị mất đi một ít thời gian dành cho gia đình.

Tất cả mọi thứ xảy ra đều là bài học, nên chăng dù mất gì đi nữa thì bản thân cũng sẽ trưởng thành hơn qua những cái mất đó mà.

Thiên Ân ngày càng trưởng thành sau 2 năm đăng quang. - Từng có khoảng thời gian suy sụp vì những lời chỉ trích, hiện tại Thiên Ân đối mặt thế nào với những điều này? Nói thật, tôi chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một bình luận nào liên quan tới mình trên mạng xã hội, kể cả tích cực lẫn tiêu cực. Đối với những lời tiêu cực, tôi đã không còn chạnh lòng. Tôi lấy đó làm động lực nhìn nhận để cải thiện bản thân nhiều hơn. Giai đoạn đầu khi mới đăng quang, tôi cảm thấy những lời nói đó rất kinh khủng. Nó giống như một cái gì đó giáng xuống đầu mình. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi bắt đầu xem lời nói này chỉ là góp ý từ những khán giả công tâm. Có thể họ muốn mình tốt hơn và góp ý như vậy chẳng qua là để mình hoàn thiện. Đối với những lời lẽ chửi bới, tôi nghĩ mình không cần phải đáp trả. Việc tôi cần làm là cố gắng để mọi người đánh giá. Tôi vẫn có rất nhiều khán giả yêu thương, ủng hộ thì chẳng có lý do gì phải bám theo những lời chửi bới và những năng lượng xấu đó. Bản thân tôi giờ cũng đã tạo được một cái vỏ bọc để tự bảo vệ bản thân. Không phải chai sạn cảm xúc nhưng tôi muốn làm như vậy để tránh làm tổn thuơng chính mình.

Thiên Ân được nhiều hơn mất sau khi trở thành Hoa hậu. - Thiên Ân từng tiết lộ không nói cho ba biết việc mình đi đóng phim, tại sao vậy? Tôi giấu ba từ lúc đi quay cho tới khi phim đóng máy. Phải đến lúc có đoạn trailer đầu tiên, ba mới biết con gái đi đóng phim. Tôi sợ rằng nếu nói thì ba sẽ cảm thấy lo lắng vì không biết con gái có làm được hay không. Ba từng nói rằng việc đóng phim rất mạo hiểm, song tôi khẳng định có niềm đam mê với phim ảnh và mong ba sẽ ủng hộ. Tôi nghĩ đây là tâm lý chung của những người làm cha mẹ. Mong rằng khi được xem phim, ba sẽ yên tâm hơn về con gái. - 2 năm vào showbiz, Thiên Ân đã lo được cho ba những gì? Sau 2 năm đăng quang, tôi đã không còn gánh nặng về "cơm áo gạo tiền" như trước. Tôi tự hào khi đã có thể lo mọi thứ cho ba và bản thân có một cuộc sống đẩy đủ, tươm tất. Hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng kiếm tiền để mua được một căn nhà riêng. Đó cũng là động lực để tôi nỗ lực hết sức cho công việc để có một mái ấm thực sự cho ba của mình. - Con gái đã thành công và có sự nghiệp ổn định. Vậy ba có bao giờ giục Thiên Ân chuyện lập gia đình? Ba tôi được một điểm rất hay là không bao giờ áp lực chuyện con cái kết hôn. Từ xưa đến giờ, ba không bao giờ hỏi tôi về chuyện yêu đương. Tuy nhiên lâu lâu cũng hay mấp mé theo kiểu là "bây giờ cũng lớn rồi, nếu như cảm yêu ai được thì cứ yêu" (cười).

Sau khi mẹ mất, Thiên Ân là chỗ dựa tinh thần cho bố. Nói vậy thôi nhưng tôi biết ba rất hiểu con gái và không bao giờ tạo sức ép về chuyện phải đi lấy chồng, sinh con. - Cảm ơn Thiên Ân về những chia sẻ!