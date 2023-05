Hoa hậu Thiên Ân ngã dúi dụi khi diễn áo dài trên sóng trực tiếp

Your browser does not support the video tag.

Tuy vậy, Thiên Ân vẫn giữ phong thái tự tin, nụ cười rạng rỡ, hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn. Thái độ chuyên nghiệp khi xử lý tình huống của người đẹp gây ấn tượng với khán giả.

Sau cú ngã trên sân khấu, chân của Thiên Ân xuất hiện vết bầm tím, trầy xước. Ở hậu trường, ê-kíp phải hỗ trợ thoa thuốc giảm đau giữa đêm.