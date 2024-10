Hoa hậu Thanh Thủy lên tiếng

Hoa hậu Thanh Thủy cho biết cô bỏ về giữa sự kiện do có sự hiểu nhầm. Người đẹp nói mối quan hệ của cô với nhãn hàng vẫn tốt đẹp. Tối 11/10, Hoa hậu Thanh Thủy tham dự một sự kiện làm đẹp tổ chức ở TPHCM. Sự kiện còn có sự góp mặt của Á hậu Bùi Khánh Linh, Á hậu Minh Kiên. Tuy nhiên trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại cảnh Thanh Thủy phải đứng chờ ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi. Sau đó, cô phải ra về vì không có chỗ ngồi, trong khi đó Á hậu Khánh Linh và Minh Kiên vẫn ở lại tham dự sự kiện. Đoạn video gây bàn tán xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Khán giả cho rằng do ban tổ chức không sắp xếp được chỗ ngồi cho Thanh Thủy nên cô phải ra về. Nhiều người chỉ trích nhãn hàng làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Hoa hậu Thanh Thủy tại sự kiện tối 11/10. Ngay sau đó, Thanh Thủy cũng có bài đăng trên trang cá nhân. Cô viết: "Sai lầm là điều không thể tránh khỏi của cuộc sống, mặc dù chúng có thể gây ra đau đớn hoặc thất vọng. Tình yêu thương có sức mạnh riêng biệt để chữa lành và mang lại sự thấu cảm. Thông qua sự yêu thương, chúng ta học cách tha thứ, phát triển và có được sức mạnh để tiếp tục tiến về phía trước". Chia sẻ với Tiền Phong, Hoa hậu Thanh Thủy cho biết nguyên nhân xảy ra sự cố là có sự hiểu nhầm trong lúc làm việc giữa hai bên. Người đẹp khẳng định cô trân trọng cơ hội được làm việc với nhãn hàng và hiện tại mối quan hệ của hai bên vẫn bình thường, không căng thẳng như những suy đoán trên mạng xã hội. Hiện Hoa hậu Thanh Thủy tích cực tập luyện để chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản tham dự Hoa hậu Quốc tế 2024 vào cuối tháng 10. Hôm 8/10, cô xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu về quá trình chuẩn bị cho cuộc thi. Để chuẩn bị cho Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Thanh Thủy đã trau dồi kỹ năng catwalk cùng Hoa hậu Lê Hoàng Phương và Hoa Hậu Lương Thùy Linh. Cô cũng học kỹ năng ứng xử, giao tiếp với các chuyên gia. Thanh Thủy sẽ mang tới cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2024 thiết kế trang phục dân tộc mang tên Lụa Nàng Sen. Bộ trang phục gồm phần chính là áo dài chất liệu lụa, dệt từ những sợi tơ rút ra từ thân cây sen. Điểm nhấn là phần mô phỏng khung cửi dệt vải thủ công gắn sau lưng. Phiên bản do Thanh Thủy thể hiện được tác giả tinh giản một số chi tiết để giảm sức nặng. Hiện trang phục nặng khoảng 5 kg, phù hợp để cô mang lên sân khấu. Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2024 dự kiến ​​diễn ra ngày 12/11 tại Tòa thị chính Tokyo Dome ở Nhật Bản. Đương kim hoa hậu là người đẹp Venezuela - Andrea Rubio. Năm 2023, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế là Á hậu Nguyễn Phương Nhi. Chung cuộc, cô đã lọt vào top 15.