Hoa hậu Thanh Thủy của Việt Nam đăng quang Miss International 2024

Vượt qua 75 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới, đại diện của Việt Nam là Huỳnh Thị Thanh Thủy đã đăng quang Miss International 2024 trong đêm chung kết diễn ra 12/11 tại Nhật Bản. Sau hơn 3 tiếng, người đẹp Việt Nam - Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất sắc vượt qua 75 cô gái để trở thành Miss International 2024. Việt Nam đăng quang Miss International 2024: Huỳnh Thị Thanh Thủy. Hoa hậu Quốc tế Miss International 2024 năm nay 22 tuổi cao 1,76m và sở hữu số đo 3 vòng ấn tượng là 80-63-94cm. Thanh Thủy đang theo học ở 2 trường là Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam. Cô có khả năng giao tiếp tiếng Anh và Hàn Quốc. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong thái tự tin giúp Thanh Thủy trở thành ứng viên sáng giá ngay từ đầu mùa giải. Hoa hậu Thanh Thủy quyến rũ ở đêm thi bán kết. Các vị trí á hậu 1, 2, 3 và 4 lần lượt thuộc về Bolivia (Camila Roca), Tây Ban Nha (Charlotte Harrison), Venezuela (Sakra Guerrero) và Indonesia (Sophie Kirana). Top 5 Miss International 2024. Top 8 thi ứng xử gồm: Bolivia (Camila Roca), Indonesia (Sophie Kirana), Cộng hòa Séc (Alina Dementjeva), Venezuela (Sakra Guerrero), Ba Lan (Ewa Jakubiec), New Zealand (Samantha Poole), Việt Nam (Huỳnh Thị Thanh Thủy), Tây Ban Nha (Charlotte Harrison). Việt Nam lọt top 8 Hoa hậu Quốc tế 2024: Thanh Thủy ngọt ngào trong top 8. Câu hỏi của đại diện Việt Nam khá khó khi đề cập về chủ đề giáo dục: Đâu là phát triển toàn cầu quan trọng nhất đã ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục của thế hệ bạn? Thanh Thủy trả lời: "Đối với tôi, đó là sự xuất hiện của một hệ thống giáo dục toàn cầu trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Vì Covid-19, chúng ta phải ở nhà và học trực tuyến. Vì vậy, đó là cơ hội cho sự phát triển giáo dục. Tôi hy vọng rằng, học sinh sẽ có thêm nhiều cơ hội để khám phá và học hỏi thông qua giáo dục. Điều này gắn liền với Mục tiêu Phát triển Bền vững số 4 - Giáo dục chất lượng". Thanh Thủy ứng xử trôi chảy bằng tiếng Anh. Phần thi ứng xử của đại diện Việt Nam: Ở phần thi ứng xử, đại diện Bolivia, với chủ đề sự bền vững, đã xem đó là biểu tượng của hy vọng và thịnh vượng, nhấn mạnh trách nhiệm để lại một di sản tốt đẹp cho thế giới thông qua sự đồng cảm và mục đích sống. Hoa hậu Indonesia nói về rào cản lớn nhất đối với bình đẳng giới là tư duy, đồng thời kêu gọi thế hệ trẻ nhận ra và hỗ trợ giá trị chung trong cơ hội bình đẳng. Hoa hậu Cộng hòa Séc chọn ngưỡng mộ Ursula von der Leyen - người phụ nữ đứng đầu Ủy ban Châu Âu vì vai trò của bà trong việc thúc đẩy sự bền vững và truyền cảm hứng. Về chủ đề công nghệ, đại diện Venezuela đánh giá trí tuệ nhân tạo là công cụ hữu ích nhưng cần giữ khoảng cách cân bằng với yếu tố con người. Hoa hậu Ba Lan nhấn mạnh một nhà lãnh đạo giỏi không chỉ có tầm nhìn mà còn cần sự đồng cảm, đồng thời ca ngợi vai trò lãnh đạo của phụ nữ, với Kamala Harris là tấm gương điển hình. Đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu, hoa hậu New Zealand cho rằng đây là thách thức môi trường lớn nhất và kêu gọi sự thay đổi vì một tương lai bền vững. Cuối cùng, đại diện Tây Ban Nha nêu bật tầm quan trọng của bình đẳng trong giáo dục và phúc lợi xã hội để giảm nghèo đói, đặc biệt là hỗ trợ các quyền lợi và cơ hội cho phụ nữ trên toàn thế giới. Top 20 người đẹp gồm: Cape Verde (Akysanna Veiga), Venezuela (Sakra Guerrero), Indonesia (Sophie Kirana), Ireland (Hannah-Kathleen Hawkshaw), Cuba (Shelbi Byrnes Garcia), New Zealand (Samantha Poole), Đài Loan - Trung Quốc (Oceana Lin-Kurie), Nam Phi (Belindé Schreuder), Úc (Selina McCloskey), Cộng hòa Dominica (Miyuki Cruz), Nhật Bản (Mei Ueda), Ba Lan (Ewa Jakubiec), Cộng hòa Séc (Alina Dementjeva), Tây Ban Nha (Charlotte Harrison), Nam Sudan (Amylia Deng), Việt Nam (Huỳnh Thị Thanh Thủy), Honduras (April Tobie), Mông Cổ (Bayaraa Suvd-erdene), Bolivia (Camila Roca), Nigeria (Perpetual Ukadike). 3 đại diện chiến thắng giải bình chọn từ 3 khu vực vào top 20 là Nigeria (châu Âu - Phi), Cộng hòa Dominica (châu Mỹ), Nhật Bản (châu Á - Thái Bình Dương). Đại diện Việt Nam được gọi tên vào top 20: Huỳnh Thị Thanh Thủy rạng rỡ khi được xướng tên. Trong phần thi áo tắm, top 20 thí sinh cùng khoác lên mình bộ bikini 1 mảnh màu đỏ nổi bật, tôn lên vóc dáng quyến rũ và nhan sắc rạng rỡ. Từng người đẹp tự tin sải bước trên sân khấu, thể hiện kỹ năng catwalk ấn tượng và phong thái cuốn hút. Tiếng hò reo nồng nhiệt từ khán giả khiến không khí trở nên sôi động hơn, tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh trong từng bước trình diễn. Đại diện Việt Nam xuất hiện cuốn hút trong phần thi áo tắm với kiểu tóc búi cao gọn gàng, khoe trọn gương mặt thanh tú và vóc dáng nóng bỏng. Sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo 3 vòng cân đối, cô tự tin sải bước trên sân khấu. Thanh Thủy trong phần thi áo tắm: Thanh Thủy khoe làn da trắng mịn. Trong phần thi dạ hội, 20 thí sinh lựa chọn những thiết kế tinh tế với kiểu dáng thanh lịch và màu sắc nhẹ nhàng. Hầu hết các người đẹp đều diện những mẫu váy đuôi cá ôm sát, khéo léo khoe đường cong cơ thể và không sử dụng quá nhiều chi tiết cắt xẻ táo bạo. Đại diện Việt Nam tỏa sáng với nhan sắc sang trọng trong thiết kế của NTK Lê Thanh Hòa. Thiết kế này giúp Thanh Thủy khoe trọn hình thể cân đối cùng làn da trắng mịn, mang đến hình ảnh dịu dàng nhưng không kém phần thu hút. Chiếc váy màu trắng nổi bật nhờ các chi tiết đính kết tinh xảo, phần áo trễ vai gợi cảm kết hợp với tà váy dài thướt tha. Đại diện Việt Nam diện thiết kế “Lụa nàng sen”, xuất hiện nổi bật trên sân khấu Miss International 2024. Hoa hậu New Zealand - Samantha Poole chiến thắng giải thưởng "Trang phục dân tộc đẹp nhất". 4 đại diện thắng giải Nữ hoàng châu lục gọi tên: Cape Verde (châu Phi), Cuba (châu Mỹ), Nhật Bản (châu Á), Ireland (châu Âu). Cape Verde, Cuba, Nhật Bản và Ireland thắng các danh hiệu "Nữ hoàng châu lục". Mexico thắng Người đẹp ảnh, Honduras thắng Người đẹp hình thể và Peru thắng giải Váy dạ hội đẹp nhất. Ảnh, Video: MI, Misosology