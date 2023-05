Hoa hậu Siêu quốc gia bị chê lép vế giữa dàn người đẹp

Ngày 17/5, đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 Lalela Mswane và đương kim Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023 Luma Russo đã có mặt ở Indonesia để chuẩn bị tham dự chung kết Puteri Indonesia 2023. Cô được Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2022 Laksmi De-Neefe Suardana và Hoa hậu Siêu quốc gia Indonesia 2022 Adinda Cresheilla chào đón ở sân bay. Trong khi tất cả người đẹp đều đội vương miện lộng lẫy thì Lalela Mswane ăn mặc giản dị, không đội vương miện. Chính vì thế, cô được cho là lép vế về nhan sắc so với các người đẹp khác.



Lalela Mswane diện bộ quần áo màu đen kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng. Cô vui mừng khi gặp lại người bạn cùng thi là Adinda Cresheilla - Á hậu 3 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022.



Đương kim Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế - Miss Charm 2023 Luma Russo diện váy cổ yếm khoe vai trần. Cô được chào đón nồng nhiệt ở sân bay. Đây là lần hiếm hoi người đẹp đi công tác nước ngoài sau khi đăng quang.



Sau khi đăng quang Miss Charm 2023, Luma Russo trở về quê nhà ở Brazil. Cô được cho là hoạt động kém sôi nổi, không xuất hiện nhiều ở các sự kiện.



Có mặt ở sân bay Indonesia, các fan nhanh chóng nhận ra vương miện của Luma Russo bị gãy một mảnh lớn mặc dù sau khi đăng quang cô ít có dịp sử dụng.



Luma Russo và Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2022 Laksmi De-Neefe Suardana rạng rỡ trên đường về khách sạn.



Sau khi mất bản quyền Miss Universe, tổ chức Puteri Indonesia chuyển hướng đầu tư sang các cuộc thi sắc đẹp còn lại trong Big 6. Họ cũng thể hiện sự đầu tư hoành tráng khi mời hàng loạt người đẹp quốc tế tới tham dự đêm chung kết Puteri Indonesia 2023. Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Chanique Rabe cũng đã có mặt ở Indonesia để dự chung kết Puteri Indonesia 2023. Cô từng giành giải thưởng Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt thời gian do chuyên trang Missosology bình chọn.



Đương kim Hoa hậu Quốc tế 2022 Jasmin Selberg cũng đã có mặt tại Indonesia. Cô được người bạn cùng thi là Hoa hậu Quốc tế Indonesia 2022 Cindy May McGuire chào đón ở sân bay.



Hoa hậu Quốc tế 2015 Edymar Martínez cũng có mặt ở Indonesia chuẩn bị dự chung kết Puteri Indonesia 2023.



Các người đẹp dự tiệc chào mừng của ban tổ chức Puteri Indonesia trước đêm chung kết. Puteri Indonesia là tổ chức uy tín, nắm quyền điều hành cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia đình đám ở quốc gia vạn đảo trong nhiều thập kỷ. Năm 2022, Puteri Indonesia mất bản quyền Miss Universe vào tay công ty PT Capella Swastika Karya. Sau khi mất bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ, Top 3 của cuộc thi Puteri Indonesia 2023 lần lượt tham dự 3 cuộc thi là Miss International 2023 (Hoa hậu Quốc tế 2023), Miss Supranational 2023 (Hoa hậu Siêu quốc gia 2023) và Miss Charm 2024 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2024).