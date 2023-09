Hoa hậu Ngô Phương Lan tiết lộ lý do rời showbiz và cách vượt qua nỗi sợ

Ngô Phương Lan sinh ra trong một gia đình có nền tảng giáo dục tốt. Cô sinh sống và học tập ở nước ngoài từ nhỏ. Bố mẹ Ngô Phương Lan là những nhà ngoại giao nên cô thường xuyên được tham gia các sự kiện mà bố mẹ tổ chức, tiếp xúc với nhiều chính khách, người nổi tiếng. Hoa hậu sinh năm 1987 tự thấy bản thân may mắn khi được tiếp cận với những điều đó từ bé, được dạy cách cư xử đúng với mọi người.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành hoa hậu. Sau đăng quang, tôi cũng cảm thấy bản thân mang nhiều trách nhiệm, được sự quan tâm của truyền thông, xã hội. Từ thời điểm đó, tôi thấy có thể lan tỏa nhiều thông điệp mong muốn hơn. Tôi làm từ thiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cả trong giáo dục. Đó cũng là lý do tại sao tôi đi theo con đường giáo dục và đào tạo", Hoa hậu Ngô Phương Lan bày tỏ.

Làm mẹ cũng là một cột mốc đáng nhớ trong đời Ngô Phương Lan. Cô không sống cho bản thân mà có trách nhiệm nuôi con. Mọi quyết định, lời lẽ mình chia sẻ đều phải suy nghĩ việc con sẽ cảm thấy như thế nào khi chứng kiến điều đó.

Nhiều người nhìn vào cuộc sống và thành công của Ngô Phương Lan đều nghĩ cô quá may mắn nhưng Hoa hậu Thế giới người Việt nghĩ khác. "Bất kỳ ai khi nhìn vào cuộc sống của người khác đều cảm thấy đáng mơ ước. Nhưng tôi nghĩ mình không quá may mắn. Tôi cũng gặp những thuận lợi, may mắn nhưng đồng hành với điều đó là những thử thách".



Ngô Phương Lan hạnh phúc bên ông xã.